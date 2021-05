Rejecell al borgo: «Smentiamo l'allarmismo dei residenti su problemi strutturali»

TERMOLI. L’ufficio tecnico del Comune di Termoli smentisce categoricamente che il vicolo meglio noto come “rejecelle” sia interessato da problematiche di natura strutturale che ne abbiano determinato la chiusura da parte dei Vigili del fuoco. In realtà, il personale del distaccamento di Termoli dei Vigili del fuoco è intervenuto per la segnalata presenza di un nido di vespe che in realtà si è rivelato essere di api. Allora, in attesa dell’allontanamento naturale e non invasivo di detti insetti, onde evitare disagio nei passanti, si è optato per la precauzionale chiusura attraverso l’apposizione di sigilli.