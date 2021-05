TERMOLI. Spiagge aperte ma non per i bagnanti, è paradossale, ma il meteo ci ha messo lo zampino, rendendo vana la data del 15 maggio, indicata dal Governo nel decreto riaperture come occasione di accoglienza per i turisti sull’arenile italiano.

In effetti, non ci ricordiamo comunque stagioni così anticipate, quando siamo abituati a vedere gli ombrelloni quanto meno dalla prima settimana di giugno, me le aspettative dopo una lunga stagione autunnale e invernale di Covid e parzialmente primaverile, era quella di tuffarsi in spiaggia a prescindere, come ricerca di relax e normalità, seppur nel rispetto delle relative prescrizioni di carattere sanitario.

Il vento ha sferzato il litorale, con raffiche che hanno superato i 46 km/h, quadro climatico estremo per chi volesse godersi il bagnasciuga e anche la temperatura è stata in calo di 3 gradi nella media giornaliera rispetto a ieri.

Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la risposta a questa falsa partenza, sia da parte degli operatori balneari che degli stessi ospiti desiderosi di dedicarsi alla tanto agognata elioterapia.