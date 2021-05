TERMOLI. Dopo la falsa partenza di ieri, giorno individuato per la riapertura delle spiagge, prima domenica ufficiale di stagione balneare e c’è chi non ha resistito a scendere sull’arenile.

Sulle due spiagge termolesi a Nord e a Sud della città, nonostante il tempo non sia ancora di quelli che invogliano a correre sugli arenili, e tuffarsi in mare per il primo bagno della stagione, qualcuno comunque tra coloro davvero patiti della tintarella è sceso comunque al mare e molto coraggiosamente, si è messo in costume in barba a tutte le prove, tanta è la voglia di buttarsi alle spalle inverno, panni pesanti e soprattutto la pandemia.

Noi abbiamo compiuto un sopralluogo, incontrando anche degli operatori balneari, mentre erano intenti a preparare la spiaggia per accogliere i turisti.