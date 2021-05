Anthony Fauci ospite a Che Tempo Che Fa: riaperture, ripartenze e via mascherine negli USA

TERMOLI. Se con l’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump, l’immunologo Fauci rischiava addirittura il licenziamento, la musica è cambiata con l’arrivo del nuovo presidente Joe Biden. Anthony Fauci, classe 1940 di origini italiane, interviene nuovamente alla nota trasmissione di Rai 3 Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio accanto al direttore del Consiglio Superiore di Sanità e del cts Franco Locatelli per fare un po’ il punto della situazione sull’attualità. Ha parlato soprattutto di riaperture e di ripartenze che negli Stati Uniti permettono di riassaporare la tanto agognata normalità.

Addio alle mascherine

L’immunologo Fauci conferma la notizia data dal presidente Biden per cui negli Stati Uniti chi è vaccinato può dire addio alle mascherine, sia all’aperto che al chiuso. I dispositivi di protezione secondo il CDC, Centers for Disease Control and Prevention, non sono più necessari a chi si è sottoposto alla vaccinazione anticovid. Se all’aperto già si era parlato di allentamento, la novità riguarda soprattutto gli spazi al chiuso che finalmente possono riaprire i battenti senza rischi per la salute, sebbene buon senso e responsabilità personale siano necessarie per limitare la diffusione.

Viaggi da e verso gli USA

Se l’Ue è pronta a riaprire ai turisti statunitensi, non vale però il contrario. Purtroppo, non c’è reciprocità tra Italia e Stati Uniti. Un turista americano può entrare nel Belpaese con il solo tampone negativo, misura che è stata prevista per far ripartire il turismo, uno dei settori messo a più dura prova dall’emergenza sanitaria. Invece chi vuole entrare nel paese stelle e strisce, deve presentare un certificato vaccinale. L’immunologo della casa bianca ospite alla famosa trasmissione italiana, ha confermato che negli USA diverse organizzazioni chiedono necessariamente il vaccino per permettere alle persone di spostarsi per motivi di turismo o anche di lavoro. Il motivo, spiega l’esperto, è legato al fatto che il tampone è solo un’istantanea mentre il vaccino è la soluzione definitiva che blocca la circolazione del virus. Per tale motivo, oltre a parlare dell’autorizzazione al viaggio ESTA, per viaggiare negli Stati Uniti bisogna trattare anche del tanto discusso green pass vaccinale.

Visitare gli Stati Uniti per motivi di turismi sarà quindi presto possibile per chilo desidera e avrà completato il percorso vaccinale. Ripartire è tornare a viaggiare è tra i principali desideri che le persone hanno espresso negli ultimi tempi. New York è una delle città che si sta preparando al ritorno dei turisti con riaperture graduali di ogni genere di attività: dai ristoranti ai teatri, dai musei ai concerti per vedere finalmente la luce in fondo al tunnel, ma sempre con cautela.

Vaccino in pillola

Altra notizia confermata dall’immunologo statunitense, voce più influente sul tema degli USA, riguarda il vaccino sotto forma di pillola. Sarà infatti una semplice pillola a sostituire l’iniezione del vaccino. Pfizer starebbe lavorando già ora a una nuova formulazione nella lotta contro il Covid. Il fatto di non doverlo più somministrare per via endovenosa, semplificherebbe di molto le operazioni, dando un ulteriore slancio alla campagna vaccinale.