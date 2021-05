In Molise somministrate le prime 1.135 dosi di vaccino Janssen

CAMPOBASSO. Prosegue il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di oggi il Molise ha somministrato 2.767 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 159.399 del 16 maggio alle 162.166 del 17 maggio.

Da segnalare l'inoculazioone delle prime 1.135 dosi di vaccino Janssen, della Johnson & Johnson.

Delle altre dosi inoculate 114.434 (oggi 1.362) sono state Pfizer-BioNTech, 32.172 (141) AstraZeneca e 14.425 (129) di Moderna e appunto 1.135 di Janssen.

Il totale delle dosi consegnate è di 164.425, di cui utilizzato il 98,63%.

Nella suddivisione per categorie abbiamo 142 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 8.084), 19 su personale sanitario (15.081), 1.136 sugli Over 60 (70.396), 44 su ospiti delle Rsa (4.734), 106 sulle forze armate (2.693), 371 su soggetti fragili e vulnerabili (50.522), 27 sui caregiver (2.448) e 922 per altre categorie (8.208).

La fascia 70-79 anni, ricompresa in varie categorie, vanta 210 vaccinazioni e un complesso di 33.423 dosi.

La fascia over 80 con 100 somministrazioni arriva a 44.084 dosi inoculate.

La fascia 60-69, ha avuto 879 somministrazioni, per un totale di 38.096.

La fascia 55-59 con 1.188 dosi, arriva a 13.255.