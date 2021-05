Settimana della legalità e del rispetto all'istituto comprensivo Difesa Grande

TERMOLI. Ha inizio presso l’Istituto Comprensivo Difesa Grande di Termoli la “Settimana della legalità e del rispetto” fortemente voluta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Luana Occhionero come momento conclusivo del percorso annuale di Educazione Civica.

Già dal mese di settembre i docenti di ogni ordine e grado con la guida del Dirigente, hanno pianificato e poi realizzato con i propri alunni, delle attività riguardanti i nuclei fondanti di Educazione Civica: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.

Tutto il lavoro svolto nel corso dell’anno viene presentato in questa settimana tramite collegamenti meet tra le classi dei plessi di Difesa Grande, via Po e via Volturno. Si tratta di un momento importante di condivisione finale che purtroppo non può svolgersi in presenza a causa del Covid ma che è stato comunque strutturato al fine di sentirsi parte di un'unica realtà.

Al meet del giorno 19 maggio oltre al Dirigente Scolastico saranno presenti anche illustri ospiti: il prof. Vincenzo Musacchio e il giudice Daniele Colucci.

Gli incontri tramite videoconferenze si svolgeranno nei seguenti giorni:

- 18 maggio dalle ore 9:00 alle ore 10:00 1^A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO e CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DIFESA GRANDE. Docenti: prof.ssa Anzovino Diomira, ins. Ortenzio Angela e ins. Lafratta Maria.

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 1^B SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO e CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA VIA PO. Docenti: prof.ssa Torzilli Marialuisa, ins. De Tomo Simonetta e ins. Bancone Giuseppina

- 19 maggio dalle ore 9:00 alle ore 10:00 3^E e 2^ B SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Docenti: prof.ssa Tambone Debora e prof.ssa Di Pardo Carla

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 3^D e 2^A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Docenti: prof. Iammatteo Roberto e prof.ssa Cifariello Agata

- 20 maggio dalle ore 8:30 alle ore 9:30 3^A-4^B-4^C SCUOLA PRIMARIA VIA PO. Docenti: ins. La Torre Concetta, ins. Pietroniro Rossana, ins. Marasca Antonella e ins. Ritucci Antonella.

Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 4^A-3^B SCUOLA PRIMARIA VIA PO. Docenti: ins. Tarantini Marika, ins. Fidotti Marella e ins. Marasca Antonella.

Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 3^A-4^A SCUOLA PRIMARIA DIFESA GRANDE. Docenti: ins. De Cristofaro Patrizia e ins. Vitella Clara

Dalle ore 9:30 alle ore 10;30 3^B-4^B SCUOLA PRIMARIA DIFESA GRANDE. Docenti: ins. Casale Luigina, ins. Cianci Carla e Sirianni Liliana

Il giorno 21 maggio avrà luogo l’evento conclusivo denominato “L’albero della legalità”. Facendo riferimento alla magnolia presente presso l’abitazione di Giovanni Falcone che da anni accoglie i messaggi in ricordo del suo sacrificio, anche l’Istituto ricorderà la strage di Capaci e l’operato di uomini come Falcone e Borsellino apponendo su un albero del cortile delle scuole di Difesa Grande e via Po una targa commemorativa. Precedentemente i bambini e i ragazzi delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, guidati dai loro insegnanti, arricchiranno l’albero con slogan, messaggi e disegni.

La scuola è fiera di proporre questi eventi formativi, frutto di un lavoro di squadra tra i docenti tutti, i referenti di Educazione Civica e il Dirigente Scolastico.