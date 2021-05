«Pulizia straordinaria dell'arenile a maggio inoltrato, dov'è la programmazione?»

CAMPOMARINO. Bandiera Blu a Campomarino, ma il Movimento 5 Stelle non smette di polemizzare e lo fa sulla pulizia degli arenili.

«L'arrivo della bella stagione per una località balneare come Campomarino significa preparazione, programmazione, organizzazione. Tutti gli anni è consuetudine che tra aprile e maggio si effettuino tutti i controlli e le autorizzazioni riguardanti il litorale, cosi da poter organizzare la pulizia stagionale per le nostre Spiagge Libere che comprendono il tratto, senza concessioni, tra il Diomedea e il ponte Rio Salso.

Oggi 18 maggio 2021, si legge in una delibera, l'affidamento di una pulizia "straordinaria" (?) della spiaggia, per una somma di € 10.500,00.

Ci chiediamo, ma la parola programmazione, questa maggioranza, sa cosa significa?

Perché si permette questa gestione allegra dei soldi pubblici?

Certo non vogliamo pensare ai soliti giochetti inventati per far in modo che al prossimo provvedimento, la solita ditta risulta essere interessata da un affidamento diretto, ma si sa che a pensare male a volte si azzecca.

Visto che siamo in tema spiaggia... vi è un’altra delibera che riporta la cifra di 24.000,00 € per la riparazione della macchina pulisci spiaggia!

Visto che non esiste, in allegato, nessun preventivo di spesa, che poi per l'esattezza, dovrebbero essere tre i preventivi, per poi scegliere il piu basso, soprattutto se i soldi non sono nostri e allora di questi tempi se si può pagare un lavoro dopo 30 anni, possiamo anche pagare una riparazione 24.000,00 €.

Il settore Lavori pubblici colpisce ancora!»