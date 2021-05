TERMOLI. "È bello ritrovarci in tanti per ringraziare il Signore per i 17 anni che Sara ha vissuto con noi. È bello essere qui per affermare che l'amicizia e l'amore continuano oltre la morte. Ringraziamo il Signore, perché, nonostante quanto accaduto sia stato doloroso, ci ha fatto comprendere ancor di più che l'amore non dimentica. In momenti come questo la confusione, i dubbi, le paure sono tanti ma dobbiamo affidarci a Dio perché è l'unico che può consolarci, che può farci una carezza e può aiutarci a comprendere il mistero della morte. A voi giovani che siete qui dico di sognare proprio come faceva Sara. Non fatevi rubare i sogni. Siate sempre voi stessi, fate le vostre scelte, vivete la vostra vita. Imparate a volervi bene, ad amarvi, ad aiutarvi e a supportarvi. A Dio chiediamo che la vita di Sara, con tutti i suoi limiti e con tutti i suoi pregi, sia un modello per ognuno perché era una ragazza che sognava e perseguiva i suoi obiettivi con forza e coraggio".

Queste le parole del sacerdote durante la messa in anniversario di Sara Favia. In questo giorno Sara avrebbe compiuto 18 anni, sognava questa data da tanto, aveva già progettato tutto e aveva immaginato la sua festa nei minimi dettagli ma 7 mesi fa un tragico incidente l'ha portata via. Ora non è più con noi fisicamente ma è viva nei cuori della sua famiglia, dei suoi amici, dei suoi compagni di scuola e in tutti coloro che l'hanno conosciuta. Mille sono state le parole e le frasi di affetto in suo ricordo in questo giorno così particolare.

Al termine della messa, le amiche e gli amici hanno rivolto a Sara un saluto: "ti vogliamo bene, non ti dimenticheremo mai, rimarrai sempre nei nostri cuori".

Infine, per celebrare i suoi 18 anni si sono spostati insieme alla famiglia sulla passeggiata, accanto al trabucco, uno dei posti preferiti da Sara, dove ci si sente abbracciati e cullati dal mare. Gli amici stringendosi intorno alla mamma, al padre e al fratello hanno liberato in cielo palloncini e lanterne rosa per farle arrivare il loro affetto e il loro abbraccio fin lassù.