TERMOLI. Nuovo sopralluogo al PalAirino, da ormai 40 giorni centro vaccinale per eccellenza di Termoli.

Lunedì sono state somministrate anche le prime dosi di Janssen, il vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson.

La prima impressione che ricaviamo alle ore 11 è quella di un palazzetto che avendo lavorato parecchio e bene in questi giorni il lavoro scivola via senza intoppi. Ad accoglierci la cordialissima e gentile dottoressa Lucia Iannaccone, coadiuvata dalla collega, la dottoressa Bontempo, che abbiamo avuto già modo di conoscere nella sua attenta professionalità e modi gentili di fare sempre in occasione di una inoculazione, fatta da lei a domicilio.

Alla Iannaccone abbiamo chiesto per prima cosa come stia andando la campagna vaccinale: “Sta andando tutto bene, il tutto è organizzato alla perfezione grazie anche al lavoro dei collaboratori, ora stiamo somministrando le dosi di vaccino anche alle persone della classe 60".

Poi abbiamo chiesto lumi proprio sui tipi di vaccini in somministrazione.

«E’ bene chiarire che noi qui somministriamo le dosi di vaccino che ci preparano in ospedale, non è che seppur sia scritto sui moduli che si somministrano, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna ecc ecc. Oggi noi abbiamo somministrato Pfizer perché questo è il vaccino che ci hanno preparato e portato qui da inoculare.

Se ci porteranno lo Janssen somministreremo quello, discorso diverso per AstraZeneca, perché di quel vaccino sono stati interrotti gli acquisti.

Ma secondo me sono tutti vaccini validi e noi non abbiamo nessuna remora”.

Dottoressa alcuni lettori ci hanno scritto preoccupati per il fatto che dai 21 o 22 giorni di pausa tra la prima dose Pfizer e la seconda, ora si è passati a 42 giorni, il loro timore è quello che alla fine dopo tanto tempo, tra la prima e la seconda dose, possa indebolirsi l'efficacia cosa può dirmi a tal proposito?

“Allora se è stata aumentata la distanza tra la prima e seconda dose, per due motivi specifici, il primo che è stato autorizzato dagli organi sanitari internazionali lo spostamento di tre settimane, e quindi non si corrono rischi di indebolimento della efficacia del vaccino stesso, poi anche per fare in modo di poter vaccinare più persone".

Ringraziamo la dottoressa Iannaccone per la sua cordialissima disponibilità, come per la sua collega dottoressa Bontempo, ma ringraziamo anche le loro collaboratrici molto efficienti, come Erica Mancini, Liberiana Trotta e Samantha De Cesare, oltre a tutti i volontari delle associazioni presenti all'hub vaccinale di piazza del Papa.