Gli anni ruggenti dei "Kerem" di Casacalenda, tra cinema e tv

CASACALENDA. Bene spesso, nel Molise accadono cose che riescono a rimanere ignote persino ai suoi abitanti; e ciò ad onta di quanto possa promanare dall’impegno profuso. Questo si verifica almeno sinché chi ne sia stato protagonista non sia riuscito a superare i tanti ostacoli per finire con il dar vita ad intraprese pienamente valorizzate, e condivise, soltanto a distanza di decenni. E’ il caso dei fratelli Francesco e Pasquale D’Imperio, Daniele Fornillo e Gianni Mastrovito che, ai primordi delle tv libere, ebbero a fondare – in Casacalenda – “Tvk”, passando poi, direttamente ed indirettamente, al vero cinema. I quattro formarono il “Gruppo Kerem” che cominciò con realizzazioni commissionate da aziende e da industrie sinché, esaurita la pur eroica gavetta giovanile prodotta per “Telemolise”, arrivarono le prime richieste di collaborazione dalla RAI, poi qualche film, infine l’avventura di “Molise cinema” (emigrata anche all’estero). Accadde nel 2009 quando una folta delegazione della citata Associazione partecipò alla LIX edizione del “Film-festival internazionale” di Berlino, uno degli eventi più importanti del settore, unitamente a quelli di Cannes e di Venezia. Nella capitale tedesca seguirono il programma delle sezioni più innovative (“Panorama”, 'fiction' e documentari da tutto il mondo; “Forum”, giovane cinema indipendente, ed i cortometraggi) con l’obiettivo di avvicinarsi alle ultime tendenze del cinema mondiale e di individuare titoli e autori da presentare nella 20^ regione. Nell’occasione gli incontri, con registi, attori, produttori ed esperti furono tanti; e la loro presenza riuscì veramente utile alla promozione della rassegna casacalendese.

Secondo gli esperti in 'marketing', il mondo dei festivals (per lo meno quelli genericamente intesi) guarda alle attività pubblicitarie (e viceversa). Peraltro, il mercato nazionale delle manifestazioni culturali vale almeno 5-600 milioni di euro, dal momento che esso richiama ben 10 milioni di visitatori ogni anno, coinvolgendo 10.000 professionisti dell’indotto per un totale molto prossimo ad un migliaio di incontri. Però, nonostante la doverosità dell’accostamento, l’unico dato che sfugge ancora in questa sfera mercatale appare essere quello riferibile al numero degli affari pubblicitari che queste attività attraggono. Musica e cinema sono i temi preferiti un poco dovunque, tanto che – in questi campi – non si smentisce neppure il Molise, sia pure presentando numeri veramente piccoli. In sostanza, se in Toscana il tema vale la bellezza di 50 manifestazioni, che in Lombardia scendono a 30, la 20^ regione organizza uno scarno 'carnet' di eventi che diventano pochi in più nel settore musicale ma ancor meno in quello culturale in senso stretto, dando corpo ad un totale di avvenimenti pari ad appena una diecina contro le oltre 100 manifestazioni ascrivibili alla Toscana ed all’Emilia-Romagna.

Insomma, soltanto la Valle d’Aosta, con meno di 10 eventi, riesce a fare meno del Molise. I “Kerem” incontrarono il famoso Montuori, Direttore della fotografia di “Ladri di biciclette” di De Sica, che, originario di Casacalenda, è stato l’inventore dei “coni” di luce, utili ad indirizzare meglio i proiettori sul soggetto che si desidera avere in primo piano. Quell’accorgimento lo rese operatore di “Ben Hur”, il famoso 'kolossal'. Poi i 4 conobbero Fabio Segatori e Paola Columba che cercavano una 'location' per girare “Legami di sangue” e scelsero una veccia masseria ubicata nei pressi dell’invaso artificiale di Guardialfiera. Segatori non era un signor Nessuno. Aveva lavorato ad Hollywood dove, poi, il film venne proiettato per essere più tardi riconosciuto “ad alto contenuto culturale” dal Dicastero italiano. Più tardi i Kerem presero a collaborare con la trasmissione televisiva “Geo & geo”, portando avanti sempre di più la vocazione maturata con gli anni di fare del cinema un veicolo pubblicitario per valorizzare il territorio.

Claudio de Luca