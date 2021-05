«Più politica green in Molise», l'appello rivolto a Toma e sindaci

TERMOLI. Qualcosa si muove a Termoli sul fronte della sostenibilità e della mobilità urbana meno impattante. Lo testimoniano le 4 colonnine di ricarica elettriche inaugurate in occasione del Giro d’Italia, brandite dal dottor Giancarlo Totaro quale simbolo, o meglio segno nel deserto verde del Molise. «Il Molise è una regione in ritardo. Al momento zero incentivi per le auto ibride elettriche (bollo auto, esenzione parcheggio strisce blu ed accesso alle zone Ztl). Grande plauso al sindaco ed alla amministrazione comunale di Termoli che hanno finalmente iniziato un percorso ecologista concreto e serio con l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica veloce per autoveicoli elettrici al fine promuovere l'uso di veicoli ecologici elettrici e ibridi.

Ora speriamo che, dopo le colonnine, anche la Regione Molise e tutte le amministrazioni locali continuino il percorso green esentando dal bollo gli autoveicoli ecologici e prevendendo altri incentivi come l'utilizzo gratuito delle strisce blu e l'accesso alle zone Ztl come succede in quasi tutte le regioni che invece fino ad oggi ci vede fanalini di coda in Italia . Grazie al sindaco e siamo speranzosi perché anche altri provvedimenti incentivanti che servono a promuovere l'uso di auto elettriche ed ecologiche che portino Termoli ed il Molise ad essere più vivibili come l'esenzione dal pagamento del parcheggio sulle strisce blu ed accesso aperto per le Ztl. Sarebbe auspicabile che Termoli si faccia portavoce di questa istanza di rispetto dell'ambiente promuovendo una strategia ecologista regionale. Il futuro è Green. Lo sviluppo e la programmazione di una regione non possono prescindere da una visione ecologica che mette al primo posto la difesa dell'ambiente. Il Molise, come gli emirati arabi lo sono per il petrolio, è ricchissimo di questa preziosissima materia prima che il buon Dio ha regalato. E' compito della programmazione politica regionale favorire lo sviluppo del territorio in funzione delle imponderabili possibilità che questo meraviglioso dono offre. Una attenzione all'ambiente deve essere sempre una priorità.

A tal proposito risulta stranissimo che la regione Molise, a differenza di molte altre, non esenta dal pagamento del bollo auto gli autoveicoli ibridi elettrici, non metta incentivi per le strisce blu e per l'accesso alle zone Ztl e non promuova l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica veloce, quest'ultima cosa almeno a Termoli ha trovato proprio ieri la giusta strada della soluzione. Cominciamo dalle piccole cose. Presidente Toma, sindaci al fine di sottolineare la scelta ecologica come posizione strategica e trainante della economia regionale del Molise, perché non toglie il pagamento del bollo auto ai veicoli ibridi elettrici e non ne incentiva l'uso con provvedimenti agevolanti come hanno già fatto molte altre regioni?»