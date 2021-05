Il torrente Rio Vivo devia il corso e crea disagi alla spiaggia, il Comune corre ai ripari

TERMOLI. Il Comune di Termoli corre ai ripari contro la deviazione del torrente Rio Vivo, che agli inizi di maggio aveva preoccupato i gestori di alcuni stabilimento balneari del litorale Sud adriatico: «Ecco cosa succede sulla spiaggia di Rio Vivo a 15 giorni dall’apertura.

Una situazione che si ripete puntualmente ogni anno, senza nessun intervento da parte delle autorità competenti. La situazione è così da febbraio più o meno... non si è visto ancora nessuno a metterci una pezza!», denunciava il titolare della Bahia Azzurra.

Ebbene, il Comune era intervenuto già lo scorso anno, con provvedimenti volti a ricondurre il tratto terminale del torrente Rio Vivo nell’alveo abituale previe specifiche indicazioni pervenute in merito da parte dell’Arpa Molise e dalla Capitaneria di Porto; tale intervento di sistemazione è stato svolto in sostituzione della Regione Molise, la quale, interpellata con nota prot. 24244 del 08.05.2020, non ha riscontrato in merito. Lo scorso 16 aprile, con nota pervenuta al prot. 22328 da parte dell’Arpa Molise, si evidenziava che nuovamente il torrente ha deviato il suo corso nel tratto terminale per diverse centinaia di metri, con ricadute negative sulla gestione della risorsa mare ai sensi del D.lgs. 116/2008. E’ partita la nota prot. 24387 del 26.04.2021 con cui si anticipa alla Regione Molise l’intenzione di far eseguire un ulteriore e più oneroso intervento di rettifica del torrente e corretta ri-arginatura dello stesso, mediante semplice sagomatura della sabbia presente in loco, ribadendo la necessità che la Regione Molise, cui è demandato il governo fluviale e marittimo, si attivi per l’esecuzione di un intervento efficace e duraturo di ripristino dell’officiosità idraulica del torrente.

Considerate la durata e l’intensità dell’impegno richiesto per ripristinare le condizioni degli arenili a seguito delle intemperie invernali, ormai presumibilmente terminate, e la necessità di consentire il regolare svolgimento dei lavori per rendere la fruibilità degli arenili entro l’inizio della stagione balneare; il Comune ha accettato il preventivo di spesa per la rettifica del letto del torrente e corretta ri-arginatura dello stesso, mediante sagomatura della sabbia presente in loco, da parte della ditta Golden Eagle per complessivi Euro 6mila oltre Iva di legge.