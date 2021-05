Problemi condotte idriche irrigue: incontro tra agricoltori, Comune e Regione

MONTENERO DI BISACCIA. Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Municipio un incontro con una rappresentanza di agricoltori monteneresi, finalizzato ad affrontare i problemi legati all’irrigazione dei terreni serviti dalle condotte del Consorzio di Bonifica Destra Trigno e del Basso e Biferno che da anni persistono sui territori.

All’iniziativa hanno preso parte l’assessore regionale alle Politiche Agricole Nicola Cavaliere, il sindaco Simona Contucci con gli assessori comunali Tania Travaglini, Claudio Spinozzi e Loredana Dragani, oltre al presidente del Consiglio Comunale Nicola Marraffino e alla consigliera Fiorenza Del Borrello.

Nel corso della riunione sono stati manifestati all’assessore Cavaliere tutti i problemi legati alle rotture sui tratti delle condotte idriche consortili, alla mancanza di manutenzione, alla bretella che permetterà di far arrivare ulteriore acqua anche dalla diga del Liscione. Ogni aspetto è stato oggetto di un confronto aperto e franco a cui Cavaliere non si è sottratto, fornendo nuove e utili informazioni agli agricoltori, come ad esempio l’imminente soluzione a molti dei problemi affrontati.

L’incontro si è concluso con un appuntamento preso con il Commissario del Consorzio di Bonifica, per un ulteriore incontro chiarificatore, a cui parteciperà una delegazione ristretta di agricoltori locali.

“Siamo abbastanza soddisfatti per i programmi portati a nostra conoscenza dall’assessore Cavaliere – dichiara Franco Casolino, uno degli agricoltori presenti alla riunione di ieri - ma aspettiamo la concretezza dei fatti, perché le necessità che abbiamo in questo momento sono ovviamente tante. Confidiamo a questo punto che anche il Commissario del Consorzio di Bonifica ci dia buone notizie nel corso della prossima riunione”.

Il sindaco Simona Contucci e l’assessore comunale all’Agricoltura Tania Travaglini hanno espresso soddisfazione e prudente ottimismo nei confronti delle soluzioni prospettate nel corso della serata, manifestando tutta la solidarietà e la vicinanza ai problemi palesati dagli agricoltori, a cui questa Amministrazione sta cercando di dare tutto l’ausilio possibile. Il sindaco Contucci e l’assessore Travaglini hanno inoltre affermato che continueranno a seguire da vicino questa vicenda, al fine di poter dare un supporto concreto agli agricoltori monteneresi.