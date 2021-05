Arrivate oltre 12mila dosi di vaccino nel Molise, la campagna riprenderà con vigore

CAMPOBASSO. Molise ormai vicino all'utilizzo del 100% delle dosi vaccinali in suo possesso, così, a fronte della esiguità del numero di vaccini disponibili per la giornata odierna (circostanza comunicata con la precedente nota informativa), la Regione si è attivata per una fornitura straordinaria di 2.000 dosi di Astrazeneca presso la Struttura diretta dal Generale Figliuolo.

Oggi alle 14.30 le predette dosi sono pervenute a Campobasso e prontamente somministrate, consentendo il rispetto del target vaccinale.

Si conferma, inoltre, la avvenuta consegna, sempre nella odierna giornata, come da programmazione nazionale, di 10.530 dosi di Pfizer che consentiranno il prosieguo della campagna vaccinale.

A seguito della nuova riunione della cabina di regia per la definizione del piano vaccinale, sono state adottate alcune modifiche all’attuale organizzazione del piano stesso. Gli interventi sono adottati per favorire la più ampia copertura possibile della popolazione con la somministrazione di almeno una dose di vaccino. Tale modifica è in linea con le direttive del CTS Nazionale e dalle Autorità sovranazionali competenti in materia.

Pertanto, vanno comunicate le seguenti novità:

1) è confermato a 42 giorni il lasso di tempo che intercorrerà tra la prima dose e il richiamo per i vaccini a mRna (Pfizer e Moderna) non solo per coloro che hanno avuto la prima somministrazione a partire da sabato 8 maggio, ma anche per chi l’ha ricevuta in precedenza. Verrà comunque inviato un SMS di comunicazione dello slittamento contenente la nuova data di somministrazione a tutti gli interessanti. Pertanto, non sarà necessario effettuare chiamate al call center oppure inviare mail: la procedura di slittamento è automatica così come la comunicazione;

2) sulla piattaforma per l’adesione alla campagna vaccinale verrà inserito un banner che avvertirà la popolazione dello stop alle prenotazioni nella categoria fragili e per le vaccinazioni a domicilio. Queste due modalità potranno essere richieste solamente previa attestazione del Medico di medicina generale e per il suo tramite.

Nell'annuncio di ieri, erano state programmate circa n. 600 somministrazioni su tutto il territorio regionale. La diminuzione di dosi somministrate rispetto ai giorni precedenti è nata dalla attesa della fornitura settimanale di dosi effettuata dal livello centrale.

L’arrivo dalla nuova fornitura, comunque, era prevista per oggi, come di fatto avvenuto. Di conseguenza, le squadre vaccinali potranno riprendere a pieno regime il loro lavoro già a partire dalla giornata di giovedì 20 maggio.

L’auspicio è che l’incremento in maniera stabile del numero di dosi inviate al Molise venga deciso il prima possibile, così da poter aumentare anche la quantità di somministrazioni nei confronti della popolazione da parte delle squadre vaccinali.