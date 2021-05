Il Nautico pieno di fiori e palloncini per ricordare Sara

TERMOLI. I compleanni di chi si ama si ricordano sempre anche se chi amiamo non c’è più…i ragazzi del Nautico lo sanno bene.

Sara avrebbe festeggiato i suoi 18 anni con la sua famiglia, con i suoi compagni e con la sua scuola inondando con il suo sorriso coinvolgente tutti coloro che la circondavano.

La gioia, l’allegria, il suo amore per la vita, per le piccole cose, per i gesti mai scontati e suoi sguardi delle mille luci l’hanno resa indimenticabile.

I suoi compagni di classe, con gesti che valgono più di mille parole, con frasi non pronunciate e con lacrime che segnano ancora i loro volti, le hanno dedicato ieri l’intera giornata: le hanno comprato un mazzo di fiori, tanti palloncini colorati, stampato un cuore grande e le hanno regalato un minuto di silenzio, uno di quelli che più fanno rumore.

In quel silenzio i suoi amici hanno addobbato aule e spazi con rose bianche e scritto una lettera che hanno pubblicato sul sito della scuola.

Il suo banco nella classe IV A CN resta il punto fermo di chi, studenti e docenti, abbia voglia di “salutarla”.

La scuola non è solo un edificio ma è un mondo di emozioni ed esperienze, le migliori che spesso una persona possa vivere e che ti fa portare dentro i sorrisi più veri e ricordi più belli… e Sara è uno di quelli.