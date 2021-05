Cup "impazzito", disabile mandata dal capoluogo a Termoli per fare le analisi

TERMOLI. Disguidi del Cup, chiamiamoli così. Sono quelli denunciati da 4 medici del laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo di Termoli, Totaro, Boncristiano, Pescara e Mascilongo.

«Alle ore 8 perviene il laboratorio una paziente in sedia a rotelle proveniente da Campobasso per fare un prelievo di sangue. La signora deve fare solo un esame che si esegue esclusivamente presso al laboratorio analisi di Campobasso. Quindi una signora inabile per fare un esame che si fa a Campobasso è stata mandata dal Cup di Campobasso all'ospedale di Termoli solo per fare il prelievo del sangue. Ora il Laboratorio di Termoli per tramite della direzione sanitaria ha provveduto a mandare con urgenza il sangue prelevato a Campobasso con un autista Asrem in quanto il sangue deve essere analizzato immediatamente e non può essere conservato. Un episodio che lascia senza parole e rende inutile ogni commento. La paziente in sedie a rotelle mandata all'ospedale di Termoli e l'ospedale di Termoli subito dopo rimanda il sangue a Campobasso con un autista e mezzo di trasporto Asrem. E la cosa non finirebbe qui se si considera che la signora di regola dovrebbe tornare a Termoli da Campobasso per ritirare l'esito degli esami, quindi altri 150 km. Ora la signora ha fatto 150 km per fare un prelievo a causa di un sistema informatico Cup del tutto inadeguato. La verità inequivocabile è pesantemente univoca :questa paziente inabile non andava mandata a Termoli ed è assolutamente necessario che questi episodi non debbano più accadere, per quanto succubi di un sistema informatico inadeguato. Nella speranza che episodi di questo genere non abbiano più a verificarsi si ha certezza che il Direttore Generale vorrà intervenire a porre rimedio a queste incredibili e dolorose disfunzione del sistema informatico di prenotazioni del Cup. In perfetta sincerità si esprimono, non senza imbarazzo, alla signora le scuse più sentite per l'accaduto da parte di tutti i dirigenti del Laboratorio Analisi dell'ospedale di Termoli».