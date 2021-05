Campagna vaccinale: in Molise somministrate 166.239 dosi

CAMPOBASSO. Prosegue il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri il Molise ha somministrato 2.374 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 163.865 del 18 maggio alle 166.239 del 19 maggio.

Delle dosi inoculate 115.705 (ieri 478) sono state Pfizer-BioNTech, 34262.172 (1.753) AstraZeneca, 14.774 (142) di Moderna e appunto 1.498 (1) di Janssen.

Nella suddivisione per categorie abbiamo 98 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 8.269), 18 su personale sanitario (15.129), 770 sugli Over 60 (71.661), 4 su ospiti delle Rsa (4.742), 142 sulle forze armate (3.009), 278 su soggetti fragili e vulnerabili (51.133), 25 sui caregiver (2.498) e 1.039 per altre categorie (9.798).

La fascia 70-79 anni, ricompresa in varie categorie, vanta 189 vaccinazioni e un complesso di 33.775 dosi.

La fascia over 80 con 151 somministrazioni arriva a 44.337 dosi inoculate.

La fascia 60-69, ha avuto 832 somministrazioni, per un totale di 39.484.

La fascia 55-59 con 978 dosi, arriva a 23.619.