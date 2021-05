TERMOLI. Sulla spiaggia di Rio Vivo, in attesa che la stagione balneare decolli per davvero, tra i proprietari dei lidi che si stanno adoperando per mettere a puntino le spiagge in attesa dei turisti e bagnanti, c'è anche qualcuno che pensa alla loro sicurezza, impartendo lezioni a giovani apprendisti assistenti bagnanti, ovvero i classici bagnini.

Infatti ha preso il via per conto della Fin - Coordinamento Regionale il corso di sicurezza e salvamento bagnanti.

A tenere le lezioni il coordinatore regionale della Fin Sezione Salvamento Vincenzo Salome, da lui ci siamo fatti spiegare quello che i circa 50 ragazzi presenti, che arrivano da svariati centri della nostra regione e qualcuno anche da fuori.