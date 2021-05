TERMOLI. Si è tenuto stamattina, 20 maggio, un incontro in videoconferenza tra gli studenti delle classi 3^B del corso di Meccanica, Meccatronica ed Energia e 2^A di Scienze Applicate dell'istituto Tecnico Tecnologico Ettore Majorana di Termoli e il teologo Mario Colavita che è intervenuto circa l'annosa ed intricata questione arabo-israeliana, alla luce della nuova crisi in atto.

Gli alunni, coordinati dalla prof.ssa Giovanna Ferrante, hanno interrogato l'esperto sulle motivazioni che da decenni contrappongono il popolo di Israele e quello della Palestina, partendo da riflessioni scaturite dalla lettura di passi scelti del testo "Da Dan a Bersabea" (2018), di cui è autore don Mario stesso, al fine di affidare dubbi e curiosità ad una voce autorevole e competente.

Il teologo, che ha condotto parte dei suoi studi proprio a Gerusalemme, ha ripercorso gli avvenimenti storici che hanno definito il volto odierno della città, vero melting pot di religioni e di culture, condividendo con piacere esperienze dirette e personali.

Don Mario, auspicando come tutti una rapida risoluzione della questione attraverso la costitizione (in un unico stato?) di una convivenza pacifica tra i due popoli che garantisca il riconoscimento dell'identità e dei diritti di ognuno, ha invitato gli studenti ad un approccio critico nei confronti delle informazioni sciorinate in merito dai vari mezzi di comunicazione, attraverso il vaglio derivante da uno studio approfondito e consapevole della storia tout court.