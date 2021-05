L'amministrazione Silvestri porta in Consiglio il "No" al parco eolico

CAMPOMARINO. Dopo le vicissitudini politiche legate all'ultimo Consiglio comunale, dove fu forte lo scontro tra maggioranza e oppisizione, come venne poi annunciato dal sindaco Piero Donato Silvestri, l'amministrazione locale prenderà formalmente posizione contraria rispetto all'ipotesi di insediamento del parco eolico al confine con Portocannone.

A darne notizia è l'assessore all'Ambiente, Antonio Saburro.

«Mercoledi 26 maggio porteremo in consiglio comunale la proposta per il NO al parco eolico “Campomarino” dando mandato al Sindaco di esprimere formalmente il dissenso nella conferenza di servizi fissata il 31 maggio.

Dopo quasi 2 mesi di notizie fuorvianti e false (diffuse dai soliti noti che pur di avere un trafiletto sui giornali provano sempre a mistificare i fatti) è giunta l'ora della verità. La nostra maggioranza ha lavorato in questi mesi con serietà, sobrietà e in piena coerenza con il programma elettorale presentato nel 2019 per predisporre un atto deliberativo giuridicamente inattaccabile (non le chiacchiere di certa opposizione) che scongiuri l’insediamento e preservi il territorio.

Un sincero ringraziamento a tutta la struttura settore urbanistica del Comune, alle varie associazioni, ai sindaci di Porrocannone e San Martino in Pensilis, al nostro sindaco per aver mantenuto sempre un comportamento di basso profilo e ai professionisti che hanno portato avanti questo lavoro di squadra a difesa del nostro territorio».