Certificato vaccinale in Molise, Asrem e Regione al lavoro per uno "non contraffabile"

TERMOLI. Un’estate all’insegna della Green Card, quella che si prospetta. Un lasciapassare che permetterà di tornare pressoché alla normalità in tanti luoghi, immaginiamo quelli di cultura e spettacoli, ma non solo, anche per imprinting turistico. Alla base di questo strumento che permetterebbe di circolare liberamente in ambito comunitario, tornando all’era pre-Covid, c’è l’attestazione della vaccinazione (almeno per la parte più significativa, considerato che c’è chi vorrebbe anche includerne i tamponi negativi). All’uopo, un utente termolese, ha rappresentato la sua esperienza.

«Ho provato diversi canali Locali e Regionali ed anche al numero verde 800.329.500 per avere informazioni, ma nulla emerge rimbalzato dal muro della burocrazia in cui si racchiude il nostro Sistema Sanitario Regionale. Venendo ai fatti: Venerdì scorso, 14 maggio, mi sono presentato presso l'Ospedale da Campo di Termoli ubicato presso il nosocomio del San Timoteo per effettuare la vaccinazione prenotata (anter 65). Alla mia richiesta di ricevere un "Certificato di Vaccinazione" con data, tipo di vaccino, lotto di riferimento, timbro e firma del medico, nonché nominativo del sanitario che mi ha somministrato la vaccinazione... non sono riuscito ad avere nulla di concreto.

Tra l'altro, la modulistica predisposta dalla Regione Molise, con i dati del vaccinante + Identificativo + data di nascita + tessera sanitaria + Codice Fiscale... è già predisposta per accogliere quanto richiesto. Bastavano 2 timbri e due firme. L'unico pezzo di carta che mi hanno rilasciato è un "pro-memoria" (senza Identificativo di riferimento, senza numero di tessera sanitaria, senza CF, ecc.). Invece, dal medico presente al rappresentante medico militare all'operatore sanitario, tutti hanno affermato che non competevano loro cosa e come fare... giustificandosi che non avevano disposizione in merito ed addirittura erano sprovvisti di stampante.

Tutte giustificazioni di poca professionalità. Cerco di porre la stessa questione a chi fa capo il numero telefonico 0875.7159624 (come indicato dal sito) ma risponde, da questa mattina, un fax. Sempre oggi ho inoltrato una richiesta di informazione all' Ufficio Relazioni con il Pubblico di Asrem che, pur rispondendomi celermente, non mi ha dato certezze sul risultato o quali azioni intraprendere. Confrontandomi con altri amici e/o colleghi di altre regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mi hanno risposto che uscendo dal luogo di vaccinazione gli viene rilasciato un Certificato di Vaccinazione rilasciato dal Medico che ha effettuato l'anamnesi. Sinceramente, mi rivolgo a Voi perché noi semplici cittadini in questa questione burocratica ci muovono come pedine da un ufficio all'altro... come il gioco dell'oca; mentre a Voi daranno sicuramente udienza perché la questione non riguarda solo me, ma chiunque deve assentarsi dal lavoro per effettuare la vaccinazione.

Tra l'altro è importante per me sapere come e cosa fare per ottenere il Certificato di Vaccinazione dovendo, a breve, intraprendere un viaggio all'estero (non CE). Grato per il Vostro interessamento, porgo cordiali saluti». Ebbene, frutto dell’interessamento, è stata la risposta dei vertici dell’Azienda sanitaria regionale del Molise. «Per il certificato vaccinale, che è una competenza regionale, stiamo lavorando assieme alla Regione Molise. Questo perché occorre avere un certificato non contraffabile, sarà sul fascicolo sanitario molto a breve. Lì i cittadini molisani potranno scaricarlo direttamente dal sito dell’Asrem, possiamo dire che lo stiamo ultimando e a breve sarà ufficializzato».

E’ questa la risposta che ci ha fornito il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano.