L'albero di Falcone: la targa in memoria del giudice chiude la settimana della legalità Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Si è conclusa con un doppio evento stamani la Settimana della legalità e del rispetto all’istituto comprensivo Difesa Grande. E' stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica Luana Occhionero, presente come il giurista Vincenzo Musacchio, come momento conclusivo del percorso annuale di Educazione Civica, in quella che a livello nazionale culminerà domenica con l’anniversario, il 29esimo, della strage di Capaci, costata la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie e collega Francesca Morvillo e ai tre agenti della scorta.

Già dal mese di settembre i docenti di ogni ordine e grado con la guida del Dirigente, hanno pianificato e poi realizzato con i propri alunni, delle attività riguardanti i nuclei fondanti di Educazione Civica: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.

Tutto il lavoro svolto nel corso dell’anno è stato presentato in questa settimana tramite collegamenti meet tra le classi dei plessi di Difesa Grande, via Po e via Volturno.

Stamane l’apposizione della targa all’albero della legalità.

Facendo riferimento alla magnolia presente presso l’abitazione di Giovanni Falcone che da anni accoglie i messaggi in ricordo del suo sacrificio, anche l’Istituto ricorda la strage di Capaci e l’operato di uomini come Falcone e Borsellino apponendo su un albero del cortile delle scuole di Difesa Grande e via Po una targa commemorativa.

Precedentemente i bambini e i ragazzi delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, guidati dai loro insegnanti, hanno arricchito l’albero con slogan, messaggi e disegni.

La scuola è fiera di proporre questi eventi formativi, frutto di un lavoro di squadra tra i docenti tutti, i referenti di Educazione Civica e la stessa dirigente scolastica.