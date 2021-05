LARINO. Comitati, ma soprattutto parroco e sindaco fuori dalla conferenza stampa all’ospedale Vietri di Larino che accendeva i riflettori sull’apertura del reparto di riabilitazione post Covid nella casa della salute frentana e allora va in scena una simbolica e provocatoria inaugurazione all’esterno del plesso sanitario, con Puchetti, don Di Lalla e la rappresentanza dei comitati.

Il primo cittadino, che certo nell’ultimo anno non è stato tenero col Governo regionale e con l’Asrem, ha definito la sua esclusione un «fatto di una scorrettezza unica, un’inaugurazione simbolica, destinata a provocare polemiche ma in fondo anche speranza perché dopo tanti anni finalmente non si chiude qualcosa al Vietri ma si inaugura un reparto che certamente è una vittoria per chi, come noi, i comitati, ha sempre creduto nelle enormi potenzialità del nostro ospedale».

Presenti anche il vice sindaco Vesce e il consigliere Giulio Pontico con in mano il volume ‘Il Galateo’.

Dopo la benedizione affidata a don Antonio Di Lalla che ha invocato la presenza di Dio proprio perché sostenga quanti troveranno sostegno nel nuovo reparto, ha preso la parola Puchetti che ha affermato «Ho saputo ieri di questa presentazione del reparto post Covid di Larino. Pensavo, come istituzione locale di essere invitato, a questo incontro, ma ciò non è avvenuto. Al di là delle idee le istituzioni vanno sempre rispettate a qualunque livello. Oggi ci tengo tanto a fare questa inaugurazione insieme ai Comitati che hanno da sempre sostenuto, ed in particolare in questo anno di pandemia, questa battaglia.

L’apertura di questo reparto post Covid per qualcuno potrà essere poca cosa, ma io credo che sia l’inizio di un rilancio di questa struttura. Dopo anni, lo ribadisco, assistiamo all’apertura di un reparto e ci fa piacere. Il Vietri è un patrimonio non di Larino ma di tutto il Molise».

«È sicuramente una piccola vittoria, ma ripeto, è la prima volta che il Vietri si rende utile. Al di la delle polemiche per fortuna stiamo lavorando insieme alle associazioni, alla comunità tutta, all’istituito comitato tecnico scientifico a livello comunale, per continuare a valorizzare il Vietri – ha chiosato il sindaco Puchetti - Mi sono sempre battuto contro i poteri forti del Molise. Mi sento orgoglioso di essere libero e vicino ai miei concittadini che rappresento senza schemi e dogmi circoscritti ad una politica senza anima. Vado avanti con orgoglio a testa alta».