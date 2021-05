TERMOLI. Agostino Senese, l'artista termolese dello "Stone Balance", l’arte millenaria di mettere le pietre in equilibrio – una disciplina innanzitutto mentale rivolta a porre in equilibrio pietre e massi di varie forme senza alcun supporto.

Agostino è artista anche della "Land Art", che invece per descriverla: l’arte della Terra, è nota anche come Earth Art o Works, e si traduce con l’arte di lavorare la terra, di lavori nati con la Terra è sbarcato con le sue opere artistiche su un sito a livello nazionale, Green Me.

Il magazine #green più letto d’Italia che da oltre 12 anni ispira il cambiamento un gesto alla volta, partendo al Me per arrivare al Noi. GreenMe.it è una testata online d'informazione e di opinione su tematiche "green", nata a marzo del 2009 con l'obiettivo di contribuire a diffondere, con ironia e praticità, comportamenti e stili di vita maggiormente attenti all'ambiente e al pianeta in cui viviamo.

Il magazine nazionale che si occupa in questa occasione del nostro artista delle pietre in equilibrio sugli arenili termolesi, oltre a mettere in risalto la bravura artistica di Agostino, in tema green, mette il punto esclamativo anche sulla bellezza della nostra piccola regione si perché il giornalista che ha intervistato Agostino in sede di presentazione del pezzo, raccontando del posto dove ha incontrato l'artista, ha detto siamo in Molise e se ve lo state chiedendo vi dico, in Molise c'è il mare e anche delle bellissime spiagge.

Agostino nell'intervista ha risposto al giornalista che gli chiedeva come e perché ha abbracciato questa tecnica artistica e lui ha risposto semplicemente: “Mi sono avvicinato allo stone balance e alla Land art da circa 20 anni, ma solo negli ultimi cinque ho approfondito e affinato la mia tecnica, ricercando e confrontandomi con altri artisti nel web grazie ai social. Lo spirito di questa arte effimera è quello di avvicinare l’uomo alla natura e di esserne parte; le installazioni nascono dalla natura stessa e trovano ispirazione da ambienti naturali: arenili, boschi, torrenti, fiumi, cascate e prati fioriti”.

Felici per Agostino che si sta facendo conoscere anche fuori dai confini regionali, con questa arte e tecnica che davvero rilassa la mente e lo spirito, con i suoi giardini zen.