SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella giornata di ieri, l'Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis, con le classi seconde della scuola primaria ha trascorso una mattinata alla scoperta del meraviglioso mondo della api. I piccoli alunni hanno percorso l'intera filiera di produzione dall'allevamento delle api, alla produzione del miele fino al suo utilizzo nella pasticceria. In questo viaggio sono stati accompagnati dalle maestre Maddalena Amato, Michela Bontempo, Michele Carmela, Giusi Gentile, Rosalba Lanni, Franca Montella e Iolanda Salvatore, che hanno sensibilizzato al tema gli alunni già durante le ore di lezione e gli esperti esterni Luisangela Quici -Tecnologa Alimentare, Giovanni Verlengia -Apicoltore e Tina Abbiuso-pasticcera.

L'evento si è svolto nell'anfiteatro esterno della scuola dove i bambini hanno potuto appreso tutte le nozioni relative al mondo della api (chi sono, come lavorano ecc.), le hanno osservate all'opera all'interno di una teca didattica, hanno conosciuto il lavoro dell'apicoltore e gli strumenti utilizzati e infine hanno imparato in quali ricette tipiche viene utilizzato il miele. Il viaggio si è concluso con la degustazione del miele e dei dolci tipici del paese. Questa attività si inserisce nell'insegnamento dell'Educazione Civica e ha un duplice significato: insegnare l'importanza del rispetto dell'ambiente e celebrare la Giornata Mondiale delle Api istituita dall'Onu nel 2017 e festeggiata il 20 maggio. Questa giornata è nata con lo scopo di tutelare questo piccolo insetto prezioso e fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e per la vita dell'intera umanità. Anche la dirigente scolastica Immacolata Lamanna si è mostrata felice e soddisfatta dal lavoro svolto e dall'entusiasmo mostrato dai piccoli allievi.