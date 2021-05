Stabilimento Fca Covid Free: zero contagi, positivi e quarantene

TERMOLI. Azzerato totalmente il contagio da Covid-19 allo stabilimento Fca di Termoli. Per la prima volta da quando c’è il monitoraggio settimanale, Fca Covid free nel bollettino del venerdì a 360 gradi. Nessun dipendente era stato trovato positivo già da sabato 8 a venerdì 14 maggio, ma stavolta la casella zero ha riguardato anche i positivi attuali e le quarantene, nei 7 giorni da sabato 15 a ieri, venerdì 21 maggio. Stabilimento in zona bianca, possiamo dire. Ma la Fim-Cisl ribadisce: «Indossare la mascherina protegge noi e chi ci sta accanto».