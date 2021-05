Problemi alla linea elettrica sulla tratta ferroviaria Pescara-Bari, treni in ritardo

TERMOLI. Non c'è pace per la linea ferroviaria adriatica sulla tratta Bari-Pescara: traffico rallentato dalle ore 13 per un guasto alla linea elettrica.

Prima lo stop notturno, dalle 22 alle 24 per il rogo adiacente alla stazione di Campomarino, quindi un problema tecnico.

Aggiornamento - ore 15:00

Il traffico è ancora rallentato, in corso l'intervento dei tecnici.

La circolazione dei treni in direzione Pescara è impedita e viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari.

Maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti per i treni in viaggio.

Treni parzialmente cancellati:

• IC 623 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51): limitato a Foggia (13:49). I passeggeri possono proseguire con il treno R 4349 in partenza da Foggia alle ore 14:30 e in arrivo alle ore 16:03 a Bari Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R 4423 in partenza alle ore 16:35 e in arrivo a Lecce alle ore 18:28;

• IC 612 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:40): limitato a Incoronata (13:01). I passeggeri possono proseguire con il treno R 4322 in partenza alle ore 13:55 e in arrivo alle ore 14:02 a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno IC 612 che ne attende l'arrivo.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 35808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (22:20)

• FA 8314 Lecce (11:47) - Roma Termini (17:15)

• FB 8828 Lecce (13:06) - Venezia Santa Lucia (22:08)

• IC 614 Bari Centrale (13:55) - Bologna Centrale (21:00)

• R 4322 Bari Centrale (12:18) - Foggia (14:02)

• R 4332 Bari Centrale (14:05) - Foggia (15:44)

• R 4349 Foggia (14:30) - Bari Centrale (16:03)

Aggiornamento - ore 14:00

Il traffico è ancora rallentato, in attesa dell'intervento dei tecnici. La circolazione dei treni in direzione Pescara è impedita e viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari.

Maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio.

Inizio evento - ore 13:00

Il traffico è rallentato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Incoronata. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio.

Seguono aggiornamenti.