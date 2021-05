TERMOLI. Una ventina di aerei ultraleggeri sono arrivati da svariate zone d'Italia e anche dall’estero a Termoli sede di partenza del giro del Centro-Sud Italia denominato "Fly Sud", partito oggi e che dal prossimo anno vedrà Termoli proprio come tappa inaugurale.

In programma dal 22 al 30 maggio, intorno alle 11 di questa mattina sono cominciati ad arrivare alla spicciolata sulla pista del campo di atterraggio dell'A. S. M. U. Ultravolo Molise a Termoli zona Rio Vivo.

Entusiasti ed organizzatissimi i membri dell'Associazione Sportiva Molise Ultravolo a cominciare dal presidente Michele D'Auria, i piloti di classe Enzo Cacchione, Luca Della Porta, Luca Pacilli, Matteo Belcaro. Uno spettacolo nello spettacolo vedere atterrare questi gioiellini che hanno scelto Termoli per prendere il via del Fly Sud, con la possibilità di fare di nuovo tappa a Termoli alla fine del giro. Come ci spiega in una intervista a parte il presidente Michele D'Auria, questa tradizione, questa passione che lui stesso ha ereditato, fin dalla sua nascita, e infatti il campo di atterraggio è nato nello stesso anno della sua nascita, in pratica Michele è un predestinato. Ma quello che ci ha colpito di più la perfetta organizzazione nel gestire l'arrivo di una ventina di aerei che sono stati guidati da terra per un atterraggio perfetto nonostante qualche turbolenza in aria che ne disturbava il volo, le direttive date da terra in italiano e inglese con una professionalità che ci ha davvero impressionato, regolando gli atterraggi che meglio non si poteva. Termoli abbiamo constatato con piacere che anche in questo campo di voli di veicoli ultraleggeri è all'avanguardia, e lo hanno testimoniato anche i piloti atterrati a Termoli con i loro mezzi per iniziare il giro nel sud Italiano.

Dopo il loro arrivo prima della partenza sono stati ospitati a pranzo al porto turistico, al Sottovento, per far gustare loro non solo le bellezze paesaggistiche, ma anche quelle gastronomiche.