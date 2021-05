Dopo il Covid? Un altro virus, quello della gioia e dell’euforia

TERMOLI. Lui, il Covid 19, con la disfatta in progress, imita il cantante Claudio Baglioni e piagnucola “cosa ci sarà dopo di me?”. E noi gli rispondiamo “un altro virus quello della gioia, del divertimento, dell’euforia”.

Non è un’opinione. E’ una facile previsione, confermata dalla storia.

Chi, infatti, non ha sentito parlare dei famosi anni ruggenti, dei travolgenti anni venti (1920/29)?

Essi sono nati al termine della epidemia detta la spagnola (1918/19) e della prima guerra mondiale. Un’epidemia spaventosa che ebbe un numero di morti (tra i 50 ed i 100 milioni), superiore alla somma dei morti della prima e della seconda guerra mondiale.

La reazione emotiva alla fine della tragedia pandemica fu enorme. Ci furono esplosioni nel campo economico ( in cui furono trainanti le vicine e precedenti invenzioni dell’auto, del treno, della luce elettrica e del cinematografo) artistico, intellettuale ed ovviamente nel campo sessuale – demografico con consequenziale baby boom. Questo felice periodo degli anni 20, detti appunto ruggenti, è durato poco meno di dieci perché sopravvenne la nota crisi economica del 1929 detta la grande depressione.

Ma nel secolo scorso ci fu un’altra grande tragedia umana che non è stata una pandemia, ma ugualmente con tanti morti. Circa 50 milioni in tutto il mondo: la seconda guerra mondiale

Anche Termoli ha dato il suo tributo di soldati morti o dispersi in terre lontane come in Russia ed ebbe parecchi civili morti proprio sul territorio termolese negli avvenimenti riportati con dovizia di particolari nel libro la Battaglia di Termoli (autore Antonio Smargiassi) tra tedeschi ed inglesi. Chi non intende leggere l’intero libro potrebbe dare un’occhiata al blitz degli Inglesi che,nella notte del 3 ottobre 1943, sbarcati all’altezza del Panfilo risalirono per via Mario Milano e beccarono nel sonno tutti gli ufficiali tedeschi che dormivano all’Hotel Corona.

Oppure il breve pezzo sul tedesco che, introdottosi di notte alla sommità del campanile del nostro Duomo, indirizzava, la mattina successiva dalla comoda visuale, la traiettoria dei cannoni dei suoi commilitoni sulle posizioni difensive degli Inglesi.

Anche in questo caso, al termine della seconda guerra mondiale( non proprio subito, ma dopo alcuni anni di fame), ci fu il noto boom economico (1955/65) in cui alla crescita a due cifre del Pil si accompagnava un virus terribilmente piacevole del divertimento e del godersela in ogni modo con l’impazzimento da parte dei giovani per la nuova musica italiana (quella degli urlatori che mandavano in pensione i melodici Nilla Pizzi, Claudio Villa…) e la musica rock proveniente dagli Usa mentre da parte delle famiglie si aveva la corsa agli acquisti di elettrodomestici quali cucina elettrica, frigoriferi e soprattutto di quello che sarebbe stato il dominatore in famiglia, ossia la televisione. Ovvio: stiamo parlando dei favolosi anni 60.

Ed ora? Negli anni 20 del primo secolo del terzo millennio, perché a seguito del Covid in ritirata e presto incatenato e controllato a vista dai tanti vaccini non dovrebbe esserci un periodo di euforia e di follia generale?

Ci sarà, ci sarà in primis per il ritorno alla normalità e cioè alla libertà individuale. In secondo luogo per la valanga di soldi messi a disposizione dalla Unione Europea. Ma saranno i nostri politici in grado di spenderli?

A parte questo angosciante dubbio, per i prossimi favolosi anni avremo solo l’imbarazzo di come chiamarli.

Anni ruggenti quelli del 1920/29, anni stratosferici oppure lunari oppure irripetibili quelli dal 2022 in poi. Insomma chiamiamoli come ci pare. L’importante è goderseli.

Luigi De Gregorio