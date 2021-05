Il ventennio nel Molise, tra consenso e dissensi plateali

MOLISE. Fra detti e contraddetti, il Fascismo casareccio dei Molisani.

Dicono che, nel ventennio fascista, si ridesse poco, sia da una parte che dall'altra. Chi era favorevole rideva male perché, si sa, il buon riso è un privilegio delle buone civiltà; chi era ‘contro’ rideva a denti stretti, ma non perché gli mancasse il materiale. Gliene mancava la voglia e la possibilità. Ciò non toglie che è possibile seguire un filo della risata italiana lungo quegli anni che vanno dal ’20 al ‘40. Il regime ricorda un tempo che a tanti appare crudo, se non addirittura crudele, ma costituì anche una lunga parentesi in cui la maggior parte degli Italiani disponeva ancora di una semplicità contadina e rideva con facilità. Le barzellette erano di gran moda, come i giornali umoristici (anzi, molto più di oggi); e se ne faceva uso abbondante negli spettacoli di varietà, stando seduti come ai tavolini di un bar. Chiaramente sempre sottovoce, e soltanto fra amici ‘sicuri’. Insomma, nonostante il consenso di cui godeva il regime, era pur sempre vero che “Piove, governo ladro!” si poteva dire, e che era irresistibile il gusto di dissacrare in privato quel che veniva esaltato in pubblico. Ma alcune storielle sono frutto di un puro ‘divertissement’; altre sono espressioni di un reale malessere politico. Ciò posto, possiamo rievocare (oggi tranquillamente) i ‘gag’ che giravano in Molise sul buio ventennio.

Il lettore più attempato ricorderà i tanti ‘slogan’ mussoliniani, talvolta leggibili ancora oggi sui muri, come a Casacalenda (lungo la S.s. “87” che attraversa quel centro abitato); oppure, una volta, a Larino (sul prospetto laterale, che dava su via Cluenzio, della Chiesa, oggi chiusa, di S. Stefano) il volto stilizzato del Duce). In certi casi, si trattava di graffiti da classificare “storici”: l’affermazione “Torneremo!”, con allusione all’Africa orientale; la precisazione, sillabata, “Af-fermo, ne-lla ma-nie-ra più ca-te-go-rica, che tor-ne-re-mo in quelle terre”; il motto “Vinceremo!”. Il tema del ritorno è rimasto famoso nel centro frentano perché, sino agli Anni ’70, viveva un ex-sottufficiale della Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale che - a chi l’avesse salutato con l’augurio “Ritorneremo!”), soleva replicare, con autoironico (ma incrollabile) fideismo:”Immancabilmente! Ma sarà nu ccone deffìcele”. Se passiamo dall’interno alla costa (e ci rechiamo a Termoli), si rileva che nessun amministratore (nostalgico o progressista che fosse) ha mai pensato di ricoprire certe allusioni storiche minimali vergate dai vari zi’ Vaselucce, fassisti ‘d’antan’. Bisogna convenire che è un buon segno quando una società sia riuscita a metabolizzare talune vicende, seppure a causa di esse si siano patite spiacevoli conseguenze.

Però il graffito-principe - quello che per contenuti supera tutti gli altri – era visibile in Isernia, incastonato sulla parete dell’immancabile latrina d’altri tempi. Il nonno di un mio amico pentro soleva raccontare del “bagno” (si direbbe oggi) di un locale, posto in posizione centrale, dove era possibile leggere: "Qui la faccio e qui la lascio; mezza al Duce e mezza al Fascio”. Solerti uomini della Milizia avevano provveduto ad eliminare subito la lampadina, di modo che la scritta non potesse essere più letta da quanti fossero stati necessitati a frequentare quel luogo a causa di uno stimolo impellente. Ma il giorno dopo, con enorme disappunto, gli uomini (con la scritta “Me ne frego” sulla maglietta nera) ne rinvennero una seconda:”Qui la faccio senza luce, niente al Fascio e tutta al Duce”. Insomma, l’ignoto verseggiatore, preso atto della chiusura mentale degli uomini della Milizia, aveva operato una definitiva scelta di campo.

La ciliegina sulla torta ce la regala un superstite larinese di quei tempi che rievoca le vicende di un capo-manipolo locale segnato a dito per avere fatto carriera grazie alla moglie. “Per conto proprio, non ha alcuna qualità – diceva a mezza voce la gente, soggiungendo malignamente - tranne quella d'esser becco”. “Macché! – rispondeva l’occasionale (ma immancabile) interlocutore - Anche in questo l’ha sempre aiutato sua moglie”.

Claudio de Luca