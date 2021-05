TERMOLI. Rigorosamente da remoto, per le norme anti-Covid, venerdì scorso si è svolta su piattaforma zoom l'Assemblea sindacale territoriale, per il personale docente e Ata in servizio nelle istituzioni scolastiche, convocata da Flc-Cgil Molise.

Gli argomenti all'ordine del giorno erano i seguenti: organici docenti e Ata 21/22: criticità e prospettive; precariato e stabilizzazioni; situazione politico sindacale; piano scuola.

Nel corso dell'assemblea è stato evidenziato che anche l'anno prossimo nonostante ci saranno i consueti tagli agli organici non saranno risolte le criticità esistenti. È stato evidenziato come il blocco dei percorsi abilitanti, l'insufficienza e il ritardo dei concorsi banditi, la cancellazione dei Fit e il ritorno ai concorsi ordinari accentueranno ancor di più le problematiche attuali portando ad avere, anche l'anno prossimo, un elevato numero di cattedre vuote e posti scoperti.

Oltre alle criticità però si è discusso anche su proposte per migliorare il funzionamento della scuola come rendere le classi meno numerose, investire maggiormente sul tempo pieno, investire di più sulla scuola dell'infanzia, incrementare le attività laboratoriali e di supporto agli studenti e aumentare gli organici Ata.

Infine, è stato affrontato il tema del "Piano estate" spiegando le risorse a disposizione, le figure coinvolte e le finalità in modo da rendere più chiare, a docenti e personale Ata le misure previste che sono: Pon e Poc "Per la scuola", DL 41/2021 e DM 48/2021. Per l'estate le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione sono pari a 510 milioni di euro come comunicato attraverso la nota 643 del 27 aprile 2021. La somma sarà ripartita tra le tre misure e dovrà essere destinata allo svolgimento di attività finalizzate al "rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità" nel periodo giugno-settembre 2021. Nel dettaglio gli obiettivi prefissati sono: ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche, superare le criticità legate alle distanze sociali causate dalla pandemia, contrastare l'incremento della dispersione scolastica, migliorare le competenze chiave, colmare i vuoti di didattica dovuti all'emergenza covid-19. Tali attività sono di tipo volontario e sono rivolte a tutti gli studenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado e agli adulti iscritti ai Cpia. Nell'organizzazione delle misure previste sono state recepite anche le seguenti richieste fatte dalla Flc-Cgil: consentire l'utilizzo delle risorse per tutto l'anno 2021 (quindi entro il 31 dicembre 2021) e sottoporre l'assegnazione delle risorse al personale sulla base della contrattazione di istituto in base alle norme contrattuali.

Infine, nell'ambito del piano estate è stata sottolineata anche l'importanza del coinvolgimento del personale Ata in tutte le attività programmate.