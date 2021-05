Innovazione sociale e cinema: il turismo in Molise si promuove anche con l'inclusione

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nonostante la pandemia, la limitazione delle attività in presenza e le ansie legate al rischio contagio, gli utenti del Centro socio-educativo per persone con disabilità di San Martino in Pensilis, da pochi giorni tornati a frequentare “in presenza” le attività grazie alla somministrazione del vaccino, sono invitati dall’Amministrazione comunale a partecipare ad un nuovo importante progetto promosso dalla Cooperativa sociale Kairos, gestore della struttura semiresidenziale sanmartinese. In vista dell’avvio della produzione cinematografica del cortometraggio Gocce, infatti, che sarà prodotto da Kairos per la regia di Simone D’Angelo, la cooperativa sociale ha voluto ampliare, già durante lo scorso inverno le opportunità laboratoriali offerte. Sono stati infatti programmati “da remoto” degli incontri preliminari incentrati sul tema dell’Olivicoltura e sulla promozione del Turismo dell’Olio: un breve percorso formativo ha permesso la trasmissione di elementi di olivicoltura, gestione degli uliveti, recupero di uliveti abbandonati, produzione di olio evo di qualità, turismo dell’olio, tecniche di assaggio dell’olio evo di qualità e cinema sociale. Con la preziosa collaborazione di Teodoro Farinaccio, operatore del Centro impegnato nella gestione del laboratorio di teatro, gli utenti hanno anche seguito lezioni che hanno previsto approfondimenti su storia, soggetto e narrazione cinematografica; esercitazioni nella scrittura di un cortometraggio; elementi di montaggio e sceneggiatura.

Da ultimo, l’Amministrazione comunale di San Martino in Pensilis, nella persona del Sindaco Giovanni Di Matteo e gli Assessori Antonella Di Lillo alla Cultura e Nicola Macro alle Politiche sociali, sostengono fortemente la partecipazione degli utenti al cortometraggio Gocce, assicurando il loro trasferimento a Guardialfiera per la produzione che li potrà vedere coinvolti tra le comparse più rappresentative, dal momento che il tema centrale del corto firmato da Kairos e da Simone D’Angelo è proprio l’azione trasversale che il comparto turistico e quello sociale possono sinergicamente assicurare per la promozione del territorio.

L’assessore Nicola Macro ha programmato perciò una riunione preliminare con utenti e familiari che si terrà, in presenza del presidente della Kairos Nicola Malorni, il prossimo lunedì 24 maggio alle 18:30 presso la sede dell’Assessorato a San Martino in Pensilis.

Le parole dell’assessore Macro: «Si tratta di un’opportunità concreta di innovazione sociale che insieme al sindaco Di Matteo e all’assessora Antonella Di Lillo abbiamo sempre voluto per i ragazzi e le ragazze del centro socio-educativo! Vorremmo davvero che il Centro non fosse più un luogo chiuso e senza possibilità di sviluppo. La nostra visione di sociale ci fa guardare ad opportunità di sviluppo e di promozione come questa, in cui la persona con disabilità non sia semplicemente un utente da assistere ma un attivo protagonista in progetti che trasversalmente mettono insieme noi e gli altri, i centri e il territorio, gli Amministratori e le famiglie, per il benessere dei nostri concittadini».