Il mare come territorio, il futuro del Molise

TERMOLI. Diventa dinamico il dibattito sulle prospettive di sviluppo legate alla portualità e proprio su questo complesso di caratteristiche di un porto - natura e funzioni del porto - le attività economiche e la regolazione al suo interno e lungo la catena logistica, interviene l’agente marittimo Antonio Fusco.

Nella nostra penisola oggi i porti del Mezzogiorno hanno un fattore di attrazione naturale -il loro strategico posizionamento- che può generare connessioni marittime tali da offrire opportunità di cui potranno beneficiare le imprese del territorio.

Nati essenzialmente come luoghi di rifugio, nei quali le navi potevano trovare sicuro riparo dai pirati e tempeste, i porti si sono convertiti in empori: punti di partenza e arrivo delle merci/passeggeri e dei prodotti in funzione dei quali sono modellate le operazioni mercantili e commerciali che ruotano intorno ai porti, all’interno delle cd. città portuali. Un porto deve garantire livelli di efficienza idonei ad evitare il congestionamento delle operazioni portuali e la creazione di colli di bottiglia. Il tutto a danno delle altre funzioni del porto stesso e della città. Il porto per una città resta sempre il punto di riferimento includibile per lo sviluppo e la crescita economica che gravita intorno ad esso. Gli utenti richiedono loro continui miglioramenti e recuperi di efficienza in un contesto competitivo nel quale sono gli operatori dello shipping che “scelgono” i porti, il loro impiego e né condizionano lo sviluppo esigendo che siano funzionali alla massimizzazione dei loro specifici interessi.

In ogni caso, un porto oggi si connota anche, o addirittura prevalentemente, come infrastruttura efficiente e ricettiva soltanto nella misura in cui essa consenta di accogliere i traffici in aumento e di competere con successo su tale basi con scali concorrenti. Il porto va visto come mercato e non come limite di questa impostazione, ossia l’esigenza di un orizzonte più ampio. L’identificazione di un “Mercato” a sé stante può dar luogo a molteplici errori di prospettiva, e quindi anche un’errata valutazione economica. Inoltre, il porto si presenta come uno spazio in cui l’utilizzo non è illimitato, essendo costretto dal tessuto urbano circostante, dalle disponibilità del territorio e comunque da investimenti necessari per realizzare spazi portuali spesso ricavati anche dal mare.

Si sta parlando di sviluppo del corridoio adriatico: intesa Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Un protocollo per definire una comune strategia di sviluppo, da sottoporre al Governo nazionale, sulle tematiche connesse al potenziamento della dorsale adriatica centromeridionale, finalizzata ad integrare la competitività dell’Europa e, in particolare, della Regione Adriatica-Ionica, anche nell’ottica di un rafforzamento dei collegamenti marittimi con l’Area balcanica che richiede necessariamente l’introduzione nella rete di nuovi nodi infrastrutturali, quali porti, interporti ed aeroporti, insieme ad un aggiornamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie che uniscono tali nodi. Ma come si può parlare di porto in una regione, dove si pensa e si parla solo e sempre di tratturi e transumanza che sono il cuore del Molise, con un mare che non esiste e se c’è è uno scherzo della natura, e con un porto rimasto una cartolina “anni 60”, da inviare a parenti ed amici per dire come è bello, o una vista panoramica con lo sfondo del mare dove farsi fotografare seduti su una bitta! Lo sviluppo del corridoio adriatico e le tematiche connesse al suo potenziamento riguarda, oltre quello della rete centrale, ferroviaria e stradale, anche le connessioni della Regione Adriatico-Ionica con l’Area Balcanica nell’ottica di un rafforzamento dei collegamenti marittimi. Come potremo noi porci in questa “ambaradan” e beneficiare degli elementi di crescita economica e occupazionale di tale obiettivo? Allora vediamo nel dettaglio e in numeri com’è la situazione:

Dai dati si desume che questa regione non è certamente nella “pole position” del corridoio, ma siamo in una cunetta tendente a cunettone. Infatti mentre i sorgitori più prossimi a noi come Vasto e Ortona a nord e Manfredonia, Barletta e Molfetta a sud, stanno volando, quello di Termoli affonda. Non solo! Le nostre connessioni infrastrutturali regionali e interregionali, anche quelle dei Distretti più prossimi, oltre ad essere carenti e scadenti, non ci permettono la realizzazione di aree logistiche integrate senza lo sviluppo del porto, che, nella supply chain del sistema, rappresenta il punto chiave di tutta la catena e quindi della crescita. Un porto che sembra attanagliato da una crisi atavica, senza una visione di potenziamento e modernizzazione, senza un piano di azione concreto che favorirebbe non solo lo scambio di merci, ma anche il comparto turistico.

Occorre incrementare la competitività del nostro porto e guardare al corridoio adriatico per i mercati europei anche in termini di portualità. In tale ottica va allora ripensato anche il piano del porto affinché si possa sostenere tale obiettivo. Restiamo così ad aspettare la manna dal cielo e gridare al miracolo di San Gennaro, chiedere due grazie è sempre meglio, almeno in una si può sperare.

Termoli, vista la centralità del nostro tratto di costa, deve dotarsi, assolutamente e urgentemente, di una portualità teorica innanzitutto e pratica che possa essere elemento di stimolo verso l’apertura, e per questo serve una iniziativa capace di mobilitare le forze istituzionali, economiche e sociali se vogliamo prima inserirci e poi essere competitivi augurandoci che il nostro futuro possa rivelarsi nell’integrazione fra i territori.

I porti, da sempre componente fondamentale nel sistema di trasporto di un Paese, giocano oggi una partita in cui rivestono un ruolo non solo di congiunzione tra trasporto marittimo e terrestre, ma spesso e ancor più, anche come di vero e proprio centro vitale di attività logistiche e imprenditoriali. Il mare che abbiamo di fronte non è solo un mare per sogni e avventure. E’ ormai un mare di petrolieri, di crocieristi, di traffici containerizzati e di traffici a corto raggio in direzione Nord-Sud, Est-Ovest, in particolare in modalità Ro-Ro.

Entro questo quadro si debbono muovere coerentemente le istituzioni nazionali e territoriali, con la capacità di costruire una regia attenta e sapiente di tutte le componenti che generano effetti sul posizionamento nazionale e internazionale: imprese, finanza, burocrazia, politica estera, forze economiche e sociali. Nel mondo contemporaneo, onde scagionare controproducenti “strategie solitarie” delle singole attività portuali, solo i giochi di squadra riescono a raggiungere obiettivi ambiziosi. Dunque non resta molto tempo per evitare di piangere poi sul latte versato. Strutturare un disegno strategico richiede forza di coesione, risorse disponibili, tempo di implementazione. Il complesso degli elementi che concorrono a conferire carattere proprio di porto o a caratterizzarlo rispetto a un altro è l’insieme delle varie attività (organizzativa, gestionale, operativa, ecc.) che, regolate da leggi e regolamenti, sono svolte da uno o più sistemi portuali.

Or dunque, per la competitività e la ripresa economica della Regione serve un Sistema Mare che funzioni, ossia fare evolvere il sistema portuale che da tempo sconta ritardi, promesse, disorganizzazione, trascuratezza e inefficienza, incoerenza, quasi un congelamento per mantenere il prodotto immobile.

E’ ormai lapalissiano che il porto di Termoli svolge la decisiva funzione di “regional gateway” rispetto ai retrostanti sistemi economici territoriali: produttivi ed industriali, della manifattura e dei servizi, dei consumi .

Non siamo all’ultimo miglio, ma al primo miglio. Siamo all’inizio di una nuova competizione per la ripresa economica del nostro Contado. E' essenziale e prioritario far evolvere il porto. Esso non è un nemico che viene ad occupare, ma un amico che ci indica dove poter arrivare. Oggi il porto soffre di una arretratezza tecnico-economica, quasi una calamità, che non persegue lo sviluppo. E’ come avere un casello autostradale sul mare dove non entrano né escono autoveicoli perché non abbiamo il servizio “Telepass”, e il casellante è chiuso dentro per paura dell’acqua salata. Senza una uscita al mare e con un progetto che mette al centro l’uomo e i suoi bisogni primari, il nostro futuro è tornare al passato e il Molise è destinato a scomparire.

A partire dal secondo Dopoguerra il mare ha assunto una grande importanza in termini economici, sociali e politici. Prima esso veniva considerato solamente una via di comunicazione e le risorse di cui disponeva erano poco conosciute e venivano sfruttate in modo poco efficiente. Poi, ha cominciato ad essere inteso come uno spazio di vita da valorizzare e proteggere al tempo stesso. La consapevolezza dell’importanza economica del mare è aumentata ed è cambiato il modo di valutare il ruolo degli spazi marittimi. L’uomo ha iniziato ad essere consapevole del fatto che può concepire il mare come un vasto campo di sfruttamento e utilizzazione, non solo per i prodotti che può ricavarne, ma anche per i trasporti, di cose o persone, che avvengono per mezzo di esso. I rapporti tra uomo e mare si sono quindi sempre più intensificati, senza alcun limite dando così avvio al processo di territorializzazione. Nei paesi industrializzati la più grande influenza alla struttura economica delle regioni costiere deriva dal mare. La costa non viene considerata una linea di separazione tra territorio e non territorio, ma come uno spazio in cui avvengono continui scambi tra terra e mare.

Sono nati nuovi impianti per la maricoltura in mare aperto e sono state dedicate zone più ampie e più attrezzate per l’acquacoltura; la pesca ha iniziato ad assumere dimensioni industriali grazie allo sviluppo delle costruzioni navali, alle esplorazioni scientifiche e a nuove tecniche di conservazione del pesce. Tali caratteristiche hanno permesso l’espansione dei mercati della pesca.

La ricerca di idrocarburi e la nascita di nuove strutture offshore per la ricerca mineralogica hanno reso il mare un territorio animato in cui si instaurano relazioni fra luoghi e persone. Il mare comincia quindi ad essere considerato un’importante risorsa tanto che la presenza umana diventa sempre più diffusa. L’uomo inizia a sfruttare il mare in quanto esso è fonte di ricchezze. Il cluster marittimo, con il suo impatto occupazionale, rappresenta il valore fondamentale. Infatti quest’ultimo è composto da una serie di settori, tra cui i trasporti, i trasporti marittimi, le attività e i servizi di ausilio ai trasporti e di logistica portuale, la cantieristica navale, la nautica da diporto e la pesca.

Ebbene se dobbiamo continuare parlare di mare e di porto, visto che siamo al “primo miglio” del percorso, in una “impasse” difficile da cui non si sa come uscire, almeno veniamo al dunque sul da farsi necessario per avviare il processo:

1. Investimenti infrastrutturali :

recupero, messa in sicurezza e ammodernamento delle infrastrutture esistenti, in quanto dissestate sconnesse con punti pericolosi per i pedoni e i fruitori del porto, costruzione di nuove opere di protezione, banchine, fondali, terminali passeggeri e merci, raccordi stradali interni, impianti di bunkeraggio;

2. Accessibilità, integrazione :

ridurre strozzature e migliorare l’accessibilità lato terra in porto;

3. Servizi per i passeggeri :

turismo intermodale, viaggiatori accompagnati door to door e sviluppo del business environment;

4. Intermodalità per il settore produttivo :

servizi portuali efficienti serventi per tutto il tessuto produttivo circostante con rilevanza nazionale ed internazionale;

5. Fast Corridor viari « corsie preferenziali per i trasporti » :

miglioramento connessioni stradali in ottica di sicurezza e velocizzazione, manutenzione straordinaria;

6. Sviluppo delle Autostrade del Mare , complementare al trasporto stradale.

Non è solo la profondità che il mare ci regala, ma anche la sua superficie, “un’onda storica”, che noi possiamo e oggi dobbiamo utilizzare liberamente senza alcun pedaggio, non solo con le merci, ma con milioni di passeggeri e crocieristi che ogni anno passano per i porti italiani. Il Sistema Mare riveste un ruolo rilevante per l'economia e i sistemi industriali italiani. Basta pensare che il 20% del traffico marittimo mondiale, merci e passeggeri, passa per il Mediterraneo. In Italia sono circa un milione gli addetti impiegati e oltre 160.000 le imprese del cluster logistico e portuale. Sono 41 milioni i passeggeri che viaggiano via mare nella nostra penisola e 13 mln i crocieristi imbarcati e sbarcati nei porti italiani nel 2019. Nel porto di Termoli, negli ultimi dieci anni, sono transitati (sbarcati e imbarcati) solo 400 crocieristi. E’ alquanto scarso, bisognerebbe chiedersi e cercare di capire qual è la causa, tenendo presente che è il mare che muove il mondo. Il futuro si cerca solo sul mare, come facevano i Vikinghi tra l’800 e l’anno 1000, allora il mare era come lo spazio oggi.

Per questo non possiamo girare le spalle al mare, come non si può navigare senza guardare la prua della nave . La grande sfida della nostra vita consiste nel superare i nostri limiti, spingendoci verso luoghi in cui mai avremmo immaginato di poter arrivare. Da “Onda perfetta” un libro di Sergio Barbaren: “Credi alla forza dei tuoi sogni e loro diventeranno realtà”. I sogni sono fatti di tanta fatica.