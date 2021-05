TERMOLI. Il conflitto d'interesse c'è visto che la sede di Termolionline ricade su questa strada, ma ben venga se il "nostro interesse" coincide con quello di tanti altri concittadini e non. Parliamo di una strada che andrebbe considerata maggiormente in quanto è tra le più trafficate della città visto che si trova dinanzi all'Asrem (vecchio ospedale) ed è meta ogni giorno di centinaia di persone.

Lo stato della strada è pietoso e a testimonianza delle tante buche riportiamo dettagliata galleria fotografica. Oltre alle buche di cui ci occupammo già in passato con questo articolo, c'è da risolvere un'altra situazione, quella dei parcheggi. In più di un'occasione abbiamo suggerito all'amministrazione di adibire a parcheggio anche il lato sinistro (entrando da via del Molinello) anziché lasciarlo così com'è. L’attuale stato dove vige addirittura il divieto di fermata non viene quasi mai controllato dalla Polizia Locale se non a chiamata da parte di alcuni residenti stanchi di subire l’invasione e il parcheggio non consentito da parte di tanti automobilisti.

Con un piccolo accorgimento, ossia ridisegnare il lato opposto con parcheggi a spina di pesce, si potrebbero creare altre decine di parcheggi e questo renderebbe la strada più ordinata.

Come avvenne la scorsa volta quando dopo neanche un’ora dalla pubblicazione dell’articolo intervenne l’allora dirigente ai lavori pubblici con lavori di sistemazione del manto stradale, auspichiamo anche per questa ulteriore segnalazione il suo intervento, sia per “coprire” le buche sia per la sistemazione dei parcheggi.

Grazie