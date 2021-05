Molise, c’è chi consiglia di tornare con l’Abruzzo: vediamo perché

MOLISE. Se davvero si volesse sfrondare, risparmiare, razionalizzare la P.a. locale, la soluzione sarebbe semplice: bisognerebbe cancellare, se non tutte, almeno una parte delle Regioni, tra cui il Molise. Si tratta di un istituto che si è portato dietro spesa, burocrazia, clientela e difformità di trattamento fra i cittadini, a seconda dell’area geografica di residenza (vedi in materia di Sanità, di Polizia locale, etc). In effetti, l’ente, così come viene vissuto nel Meridione, rappresenta l'esatto opposto di una corretta gestione. Essenzialmente, potrebbero essere due gli accorgimenti da seguire per semplificare gli enti locali. Il primo dovrebbe consistere nell'accorpare i Comuni. Non è pensabile che possano conferirsi poteri sempre maggiori ad enti quasi sempre di minime dimensioni, vuoi dal punto di vista demografico che da quello territoriale.

Pensiamo a comunità quali Montelongo, Morrone del Sannio, Molise (ed altre). Solo favorendone le fusioni si può pensare di razionalizzarne le funzioni, realizzando un numero limitato di enti di dimensione territoriale e di soglia demografica sufficienti a gestire i molteplici settori di competenza. Ma, naturalmente, una proposta del genere cozzerebbe contro i politici di quel centinaio di comunelli che intendono mantenere allo spasimo l’individualità della propria comunità per meglio lucrare sulla sua esistenza. Analoghi interessi hanno le rispettive burocrazie ed i relativi vertici. Il secondo accorgimento potrebbe consistere nel conferire ai Comuni competenze di organismi inutili, ‘in primis’ quelle delle Comunità montane, la cui funzione è (guarda caso) esaltata solamente da certa burocrazia, vale a dire dai sempiterni Segretari e dai Capi degli Uffici tecnici in testa. Forse è per questo che certi tagli giustificati si finisce solo col sognarli. La verità è che, per ottenere certi risultati, serve un'operazione chirurgica radicale ed invasiva e non soltanto una confezione di vaselina. Nel 1963 vi fu chi immaginò lo spacchettamento periferico del Molise di modo che varie porzioni del territorio potessero essere annesse alle regioni limitrofe. Più tardi ci fu chi meditò in ordine alla suddivisione della Penisola in macro-Regioni aventi affinità economiche e sociali tali da consentire una spesa pubblica più meditata. In via tecnica, l’art. 132 della Charta dispone che, sentiti i Consigli regionali, sia possibile - con legge costituzionale – fondere le Regioni esistenti o crearne di nuove (con un minimo di un milione di abitanti).

Occorre, però, che ne abbia fatto richiesta un numero di Consigli comunali in rappresentanza di almeno un terzo delle popolazioni interessate; e che la proposta sia approvato con un referendum dalla maggioranza delle popolazioni. Naturalmente l’attivazione della procedura non conviene ai politici molisani perché la Regione (secondo dati assoluti, riferibili all’Amministrazione centrale, esclusi gli enti previdenziali e le amministrazioni decentrate) vanta una forte differenza tra spesa pubblica ed entrate. Per lo meno così l’hanno determinata alcuni docenti universitari, precisando che la relativa cifra rivela come il saldo tra la spesa pubblica complessiva ed il totale versato in imposte e tasse sia “positivo” nel senso che il Molise assorbe risorse dagli altri. In sostanza, in valori percentuali, le uscite sono superiori alle entrate. Però, nel caso che le Regioni del Nord potessero trattenere una quota maggiore di imposte e tasse (come nel caso del famoso 75%, minacciato – a suo tempo - dalla Lega nord), la ventesima ne riuscirebbe penalizzata dal momento che la ripartizione delle entrate e delle spese calerebbe drasticamente. Ed ecco perché, oggi come oggi, i politici nostrani auspicano una situazione che lasci tutto così com’è; e, nel contempo, non amano manco l’ipotesi di una macro-Regione che li veda affratellati nella gestione corrente alle Marche ed all’Abruzzo. Se questa è l’odierna situazione, senza volare troppo alto, sarà più opportuno ragionare su come molti vorrebbero che si atteggiasse il Molise nella concretezza della sua attualità quotidiana.

Claudio de Luca