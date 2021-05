Tirreno-Adriatico del gusto, gruppo social "Delizie in cucina" amplia gli orizzonti

TERMOLI. I ristoranti riaprono, a breve anche all’interno, ma la passione per la cucina, quella lievitata durante l’anno pandemico non scema affatto.

Per la terza volta da gennaio, con ormai cadenza periodica bimestrale spontanea, il gruppo social Delizie in Cucina torna alla ribalta e lo fa in pieno Giro d’Italia, ma non per salire in bicicletta, ma per unire territori che col fil rouge della gastronomia hanno messo in rete utenti, provette cuoche e amiche.

Dall'Adriatico al Tirreno, il “Coast to Coast” tutto italiano: Molise e Puglia raggiungono la Campania, il triangolo della Bontà finalmente insieme.

Delizie in Cucina, è questo il nome del gruppo che da poco più di un anno spopola su Facebook. Capitanato da sei ragazze e altre sei moderatrici, è un gruppo tutto al femminile. Un gruppo nato dall'amore che queste donne nutrono per la cucina, donne che neppure si conoscono, donne temerarie che finalmente si incontrano. L'evento tanto atteso è arrivato, Tiziana, Tatiana, Tonia, Jessica e Alessia, rispettivamente da Puglia e Molise, partono alla volta della Campania per incontrarsi ed incontrare Giustina.

«Una data tre eventi – ci fanno sapere - approfitteranno per festeggiare il compleanno di Tiziana 3 giugno e Giustina 5 giugno. Non facciamo anticipazioni, continuate a seguire il gruppo per scoprire cosa la Campania di Giustina porterà in tavola. Il 2 Giugno è alle porte, l'emozione sale, forza ragazze il gran momento sta per arrivare».