TERMOLI. Dura la vita degli incivili, abituati a sostare comodamente sui marciapiedi in prossimità delle attività: in via Firenze questa mattina, martedì 25 maggio, sono stati installati i dissuasori contro i parcheggi selvaggi, vera piaga sociale soprattutto in alcune zone di Termoli.

Sono circa una ventina, di colore grigio e con i catarifrangenti arancioni: allineati, l’uno dopo l’altro a contornare la ciclo-pedonale, in prossimità del cordolo, con l’obiettivo di proteggere pedoni e ciclisti dai pericoli della strada e obbligando gli automobilisti, di fatto, a parcheggiare negli spazi consentiti e a norma.

Come ampiamente anticipato dal sindaco Francesco Roberti durante l’appuntamento di ‘Termoli in Diretta’ lo scorso 29 giugno 2020, le transenne avranno la funzione di evitare che auto e furgoni possano invadere il percorso ciclo-pedonale restituendo dunque dignità e rispetto all’area.

La notizia è stata accolta positivamente soprattutto dai residenti, quasi sempre costretti a dover scendere dal marciapiede per poter rincasare, problema che si aggrava per chi ha passeggini o carrozzine: «Finalmente un gesto utile e indispensabile fatto dall’amministrazione – scrive un lettore di TermoliOnLine – Spero serva davvero». «Forse vedremo la fine dei parcheggi selvaggi», aggiunge un utente.

Commenti positivi cui si aggiungono anche quelli ironici: «Non ci fermeranno», scrive Fabio. «Ci caleremo dall’alto e occuperemo tutto» chiosa Andrea. Alcuni, invece, sono preoccupati per eventuali incidenti, chiedendo l’apposizione di adeguata segnaletica e l’aggiunta, di ulteriori dissuasori, anche sul marciapiede più avanti, in prossimità del muro dell’Industriale: «Ora che non potranno più fermarsi sul marciapiede occuperanno l’incrocio e saranno guai grossi, speriamo che proseguano lungo tutto il marciapiede».