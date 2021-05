«Il San Timoteo perde due tecnici di laboratorio. Trasferiti al Cardarelli, problemi in vista»

TERMOLI. «Oggi convocati dalla Asrem a Campobasso i circa 20 TLSB - tecnici di laboratorio classificati utilmente in apposita graduatoria per l'assegnazione dei posti presso i vari ospedali della regione.

Però avviene che 2 delle eccellenti professioniste TLSB che fino ad oggi avevano prestato servizio da molti mesi presso il laboratorio dell'ospedale di Termoli durante il periodo più duro della pandemia con un contratto libero professionale a partita iva estremamente penalizzante e che si sono distinte per impegno e professionalità, adesso, allo stato delle cose, saranno assegnate ad una sede diversa, forse a Campobasso». È quanto denuncia il patologo clinico Giancarlo Totaro.

«Tutta l'esperienza acquisita sul campo persa e buttata dalla finestra che gli permetteva di fare in autonomia tutti i turni previsti per coprire il servizio 24/24 ore.

Adesso dal primo giugno si potrebbero creare dei grossi problemi perché i nuovi arrivati dovranno fare un normale e congruo periodo di apprendistato che richiede sempre la presenza di altro personale creando grandi problemi anche per le turnazioni diurne e, soprattutto, notturne, vista la grande penuria di personale che si vedrà diminuire ancora di più per il sopraggiungere di ulteriori pensionamenti tra qualche mese.

Difficoltà enormi per coprire i turni notturni e di usufruire delle meritate ferie per tutto il personale dopo un anno pazzesco dovuto al Covid.

Ma perché non si usano criteri funzionali per assegnare il personale invece di proseguire su un formalismo che non risponde alle esigenze del servizio?

Ora si spera in un rapido ripensamento della Asrem con l'assegnazione in servizio al laboratorio di Termoli delle 2 professioniste e sono la scelta utile per tutti senza mettere in crisi l'organizzazione del servizio e la funzionalità del reparto».