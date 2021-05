Esperienze senza confini alla scuola di Petacciato

PETACCIATO. Si è conclusa qualche giorno fa, con un incontro virtuale, la bellissima esperienza vissuta con i bambini della V A dell'Istituto Comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato con i coetanei dell'Istituto Comprensivo “G. Marconi" di San Giovanni in Valdarno.

Dopo un viaggio epistolare iniziato a dicembre nell'ambito del progetto: “amici di penna”, che ha catapultato i bambini nell'esperienza sensoriale dell'inchiostro che incontra la carta, che ha fatto vivere ai bambini l'esperienza dell'attesa, oggi annullata dalla velocità delle nuove tecnologie, gli alunni si sono conosciuti tramite la piattaforma Google Meet alla presenza delle rispettive Dirigenti, delle Vicepresidi, delle autorità locali e delle insegnanti organizzatrici dell'evento.

In una cornice quasi magica, attraverso filmati, recitando filastrocche e tramite racconti diretti, i bambini hanno mostrato ai loro compagni i lavori svolti durante l'anno scolastico, nonostante le difficoltà legate alla DAD, hanno presentato i loro rispettivi paesi e raccontato le bellezze dei loro territori.

Davanti alle Dirigenti, visibilmente emozionate ed orgogliose dei loro piccini, i bambini si sono presentati ai loro amici di penna, che fino a quel momento avevano solo immaginato dietro a pensieri e parole rinchiuse dentro una busta che veniva da quasi 500Km di distanza.

Durante la diretta, la Dirigente, la Professoressa Giovanna Lattanzi si è confrontata a lungo con la Dirigente dell’Istituto toscano sottolineando l’importanza di questo percorso compiuto insieme, si è complimentata con i bambini per la strada percorsa insieme e ha sottolineato l'importanza di fare rete per crescere.

Anche il Sindaco del comune molisano Roberto Di Pardo, commosso davanti ai piccoli cittadini che saranno gli uomini di domani, ha preso la parola per congratularsi con i presenti e per rimarcare ancora l’importanza di rapportarsi sempre con gli altri per migliorarci.

La giornata si è conclusa con una sensazione comune di grande arricchimento per tutti i presenti e con la premessa di continuare a nutrirci di queste esperienze anche in futuro.

Angelina Ciccarelli