TERMOLI. Mercoledì 26 maggio, occhi rivolti al cielo per uno spettacolo astronomico che vede il nostro satellite naturale l'indiscusso protagonista del mese di maggio, infatti, nella stessa giornata potremo assistere sia alla cosiddetta "Luna di sangue" causata dall'eclissi totale, sia alla Superluna che sarà anche la più grande dell'anno.

La luna piena di questo mese è tradizionalmente conosciuta come la “Luna piena dei fiori”, ma quest'anno sarà un'eccezione, si osserverà invece, una “Superluna di sangue” e il suo colore potrà variare dal rosso all'arancione al giallo brillante, dipenderà dalla quantità di polvere e nuvole nell'atmosfera.

Purtroppo, l'eclissi non sarà visibile dall'Italia e dall'Europa, ma solo in Australia, e in alcune zone degli Stati Uniti occidentali, nel Sud America occidentale e nel Sud-est asiatico.

Tuttavia partecipare a questo straordinario spettacolo è possibile, anche rimanendo comodamente a casa, attraverso una diretta streaming a partire dalle ore 12 di mercoledì 26 maggio, infatti, grazie al progetto Virtual Telescope, di cui è responsabile scientifico l'astrofisico Gianluca Masi, si potrà ammirare anche a distanza le spettacolari immagini trasmesse in esclusiva da Nuova Zelanda, Australia e America.

Ma accontentiamoci, la Superluna è già di per sé un appuntamento da non perdere, e in questa occasione la distanza tra il nostro pianeta e il suo satellite naturale in fase di plenilunio sarà la più breve raggiunta in tutto l'anno.

Il massimo della magnificenza di questo evento sarà raggiunto alle 3:52 della mattina del 26 prima dell'alba, mentre il plenilunio entrerà alle 13:41.

Per osservare la Luna, basterà sperare in un cielo sereno: la potrete ammirare ad occhio nudo, fotografare, riprendere e sognare, guardandola magari in compagnia.