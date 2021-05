CAMPOMARINO. Oggi seduta di Consiglio comunale per deliberare contro il parco eolico tra Campomarino e Portocannone, intanto, proprio a Nuova Cliternia si è costituito ufficialmente il “Comitato per la salvaguardia del territorio molisano”. Domenica scorsa, nel pomeriggio, presso la scuola materna B. M. V. Assunta in Cielo si è avuto il primo incontro programmatico. All’incontro organizzato dall’Ufficio Direttivo, hanno partecipato Amministratori locali sia di maggioranza che di opposizione, delle Comunità basso-molisane interessate alla installazione delle 5 torri eoliche da 200 metri di altezza, che andrebbero a costituire il mega impianto denominato “Parco Eolico Campomarino”.

Numerosa è stata anche la presenza di titolari di aziende agricole, il cui comparto risulterebbe il più fortemente coinvolto e compromesso da simile installazione, nonché numerosi cittadini.

Il presidente del Comitato, don Nicola Pietrantonio ha sottolineato proprio la necessità di far sentire, senza timore, la propria voce di cittadini e di “pretendere” il confronto ed il dialogo con chi intende approntare un simile investimento che andrebbe inevitabilmente a stravolgere, per sempre, il lavoro e i sacrifici di molti cittadini sia le loro prospettive lavorative future.

«E’ difficile interessarsi del bene comune», ha riconosciuto don Nicola sottolineando però quanto sia fondamentale rispettare, seguire e proteggere quella che è stata sempre la vocazione agricola, produttiva, reddituale di questo territorio, e ciò va fatto in primis da parte di noi cittadini e poi anche dalle istituzioni che ci rappresentano.

Il Presidente ha anche messo in luce la problematica relativa alla durata negli anni di simili impianti che spesso vengono dismessi nell’arco di un ventennio, lasciando enormi problemi di smaltimento e un territorio stravolto da mastodontiche colate di cemento atte a sorreggere strutture alte quanto un grattacielo.

A fronte di questo pericolo, è emersa da più voci, la presenza nell’area di pregiatissime produzioni vinicole e di olio, eccellenze che vantano marchi e riconoscimenti agroalimentari nazionali. Notevoli sono anche le iniziative agrituristiche e ricettive di alto livello, nuove realtà che vanno tutelate.

Come ha ribadito il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, non si è contrari a prescindere ai progetti di produzione energetica sostenibile, anzi il contrario, ma sostanzialmente simili insediamenti dovranno rispettare la natura del territorio, la sua configurazione e vocazione agro-economica, nel pieno rispetto delle comunità e delle possibilità di sviluppo.

E’ per questo che il Comitato si pone tra gli obiettivi di sollecitare la Regione Molise alla identificazione delle aree idonee per gli impianti fortemente impattanti nell’ambito del Piano Energetico Ambientale Regionale.

Nell’incontro, si è sottolineata l’opportunità che tutta la realtà basso-molisana venga coinvolta nella protesta, anche per i territori non direttamente coinvolti dalle installazioni, in quanto il rischio di siffatto insediamento nelle attività di tutto il territorio è enorme.

Come sottolineato dal sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, la voce contraria dei cittadini dovrà essere sostanzialmente forte e chiara.

Infatti è emerso fortemente nel corso del dibattito come purtroppo il nostro territorio è stato molto spesso tacciato di “scarsa reattività sociale” e che troppo spesso le istanze dei cittadini si perdono nei mille rivoli della politica e degli interessi privatistici.

Il Comitato darà voce forte, legittima e puntuale al territorio con la massima apertura a tutte le parti che sentono tutto il pericolo di un progetto eolico di siffatta portata.

Si resta in attesa delle posizioni ufficiali degli enti amministrativi territoriali e della Conferenza di Sevizi prevista per il prossimo 31 maggio, a cui il Comitato chiederà di partecipare.

Oltre a don Nicolino, nel comitato ci sono Teresa Licursi, Anna Saracino, Alessio Di Majo Norante e Adamo Spagnoletti.