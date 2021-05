Televisori di casa, attenti alla data del primo settembre

MOLISE. Ancora oggi tre milioni mezzo di famiglie guardano i programmi con televisori che dal 1° di settembre prossimo non permetteranno di vedere alcunché. A qualcuno piacerebbe un posticipo della data suesposta; ma sarebbe un po’ come imporre l’alt ad un treno che, oramai, non può essere fermato. Dunque il rinvio delle scadenze non sarebbe una soluzione giusta, anche perché si rischierebbe di creare una sorta di danno generale. Per esempio all’Associazione ‘Ict’ di Confindustria dicono che potrebbe abbassarsi il livello di attenzione e di consapevolezza dei cittadini, di tale da ritardare il raggiungimento degli obiettivi nazionali (secondo cui, a partire dal 2019, fu disposto uno stanziamento quadriennale di risorse pubbliche), ritardando l’innovazione tecnologica della piattaforma digitale terrestre (dicono sempre così).

Occorre, perciò, riuscire a vedere le trasmissioni col nuovo ‘standard’ (Dvb-T2). Ciò significa che, se in casa abbiamo un televisore acquistato dopo il 1° di gennaio del 2017, non dobbiamo preoccuparci, Se, al contrario, i modelli fossero più datati, potrebbero essere inutilizzati già a far tempo da settembre. Da tale data, infatti, e su scala nazionale, cambierà il modo in cui vengono codificate immagini ed audio dei vari canali televisivi. Dallo ‘standard’ Mpeg-2 si passerà a quello Mpeg-4, un formato di alta qualità che servirà a liberare spazio, cosicché le frequenze ne riusciranno pressoché dimezzate. L’Unione europea impone di far posto al 5G che è una rete mobile ultraveloce di ultima generazione. Contemporaneamente alcune frequenze - su cui viaggiava il digitale terrestre - saranno utilizzate dagli ‘smartphone’; ed i televisori acquistati prima del 2017 dovranno essere dotati di un ‘decoder’ digitale, sempreché si voglia ricevere il vecchio segnale. Ciò posto, vediamo di trarre una sintesi di larga massima per quanti, frastornati da tante informazioni nuove, non ancora abbiano avuto a rendersi conto di quel che accadrà di qui a poco.

Preliminarmente occorre constatare se l’apparecchio che si ha in casa riesca a mostrare correttamente i vari canali dopo il 1° di settembre. Nulla di più semplice. Basta controllare se si ricevono quelli già trasmessi in alta definizione, come - per esempio – Rai 1 Hd, digitando il canale 501. Se lo schermo rimane nero o non si rinvengono i canali col telecomando, è possibile riprovare la risintonizzazione, cercando la funzione nel menu principale del televisore o spigolando come fare per il tràmite del manuale delle istruzioni. Se continui a non vedere alcunché, è il momento di comprare un ‘decoder’ digitale terrestre, accertandone la compatibilità con la ‘standard’ Dvb-T2.

Oppure si può optare per la piattaforma satellitare gratuita Tvsat per vedere i canali del digitale terrestre. A giugno 2022 è previsto un ulteriore passaggio. Al fine di rilevare la predisposizione dell’apparecchio, occorre sintonizzarsi sui canali 100 e 200. Se si visualizzerà un cartello con la scritta “Test Hevc Main 10” non vi sono problemi. Il legislatore ha previsto anche un ‘bonus; perciò sarà opportuno verificare se se ne abbia diritto o meno. Si tratta di 50 euro disponibili sino al 31 dicembre del 2022, almeno fino all’esaurimento delle risorse stanziate. La sommetta è riservata soltanto alle famiglie con un Isee fino a 20mila euro. Il Ministro dello sviluppo economico, però, ha parlato di una riflessione rispetto all’opportunità di rafforzare l’incentivo per l’adeguamento del parco-televisori delle famiglie. Se ne evince che potrebbero essere previsti aggiornamenti ed ampliamenti del ‘bonus’. Tutti i passaggi sin qui esposti avverranno su base regionale; ma, dal 1° di settembre è fissato quello su base nazionale. A questo punto si avvierà il graduale processo di rassegnazione delle frequenze e sarà necessario sintonizzare ancora i canali nel caso che non si dovesse vedere più alcunché. Ma, nella maggior parte dei casi, tutto si verificherà in automatico.

Claudio de Luca