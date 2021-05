TERMOLI. Per il secondo anno di fila la tarda primavera è sinonimo di ritorno alla libertà di movimento, in senso stretto e non solo. Certo la precauzione è d'obbligo, ma stare all'aria aperta contribuisce a rinvigorire fisico e mente e ad allontanare il nemico numero uno dell'ultimo anno e mezzo. A dieci mesi dall'Open day che documentammo direttamente, il Golf club di Termoli bissa l'evento promozionale per avvicinare quante più persone possibili a una disciplina che è sinonimo di benessere, il golf appunto e lo fa praticando un'offerta irrinunciabile, dal costo vantaggiosissimo, per venire incontro proprio alle esigenze di tutti e proporre di approcciare a uno sport che mette a contatto diretto con la natura.

Una scelta, quella di organizzarli in anticipo rispetto allo scorso anno, per permettere poi a tutti di poter usufruire in seguito dell'ampliamento del campo, che raddoppia i suoi spazi, allestendo le prime tre buche del basso Molise.

«Invitiamo tutti al nostro Open day 2021 - afferma Ida Masciantonio - per far sì che possano toccare con mano la meraviglia di questo mondo che ruota attorno a uno sport fantastico qual è il golf, disciplina con distanziamento naturale e possiamo dirlo, non è di poca importanza nel periodo che stiamo vivendo, con l'opportunità di stare all'aria aperta alla fine di questo periodo così drammatico».

L'Open day di domenica 30 maggio è organizzato su due sessioni, mattutina dalle 9 alle 13 e pomeridiana dalle 15 alle 19, è ovviamente gradita la prenotazione, proprio per garantire un migliore svolgimento dell'evento formativo e divulgativo, che permetterà di apprezzare anche il fantastico scenario in cui il Golf club di Termoli è immerso.

«Vieni a provare il piacere del golf», lo slogan alla base della manifestazione, che non ha limiti di età, uno dei vantaggi ulteriori di chi vuole cimentarsi con ferri e legni.

Come abbiamo avuto modo di spiegare in una precedente pubblicazione, peraltro, l’estate 2021 porterà in dote le prime buche di un campo da golf nel basso Molise e naturalmente saranno proprio del Golf club di Termoli, in contrada Pozzo Pisano, che dal 2015 ha sdoganato questa meravigliosa disciplina sul nostro territorio.

Un motivo in più per aderire all’Open Day di domenica 30 maggio.

Nonostante la pandemia, il club, che ha raddoppiato i suoi iscritti in questo periodo e non è un fattore secondario, considerando i tempi che stiamo vivendo, ha deciso di investire ulteriormente, venendo incontro alle esigenze degli appassionati, ma con uno step graduale, che permetterà lo sviluppo di agonismo e passione, senza abbandonare quel campo pratica che tanto ha fatto nella promozione di uno degli sport a maggior contatto con la natura.

Il biglietto vincente della location è la visuale magnifica sulla valle del Sinarca, dove a pochi chilometri dal centro urbano e dal litorale, si respira aria pura.

I lavori per la realizzazione delle tre buche sono in pieno svolgimento e verranno battezzate entro l'anno.

Si preannunciano stagioni magistrali a colpi di drive, ferri e legni, col percorso che circonda il campo pratica e che si incastona nell’ambiente circostante, tra bunker di sabbia, ben 4, le insidie più grandi per chi vuole portare a termine col minor numero possibile di colpi il tracciato da par 11 e anche un laghetto.

Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti e coloro che approfitteranno della possibilità di usufruire delle lezioni collettive che partiranno dopo l’Open Day, avranno così a disposizione un perimetro in cui mettersi ulteriormente alla prova, anche per stimolare il proprio livello agonistico.

Il percorso, che sarà omologato dalla FederGolf nazionale, raddoppierà le superfici a disposizione degli sportivi, dei praticanti e di chi vorrebbe approcciarsi al golf, passando da 2,5 a 5 ettari, con le tre buche divise in due par 4 e un par 3, sempre supportati da storici soci del campo pratica e soprattutto dall’istruttore di club Giancarlo Mancini.

I principianti potranno così passare dal campo pratica alle tre buche, senza dover necessariamente recarsi in un campo fuori regione, che in un’era così delicata per gli spostamenti non è opzione secondaria, anzi.

Ci sarà spazio anche per la componente agonistica, con tornei inter-circolo. A breve saranno allestiti i nuovi green, che daranno anche un colpo d’occhio magistrale a tutto il campo pratica.

«I green sono bellissimi, la buca più difficile sarà la 2, col doppio bunker – ha riferito la Masciantonio – ma ora punteremo forte sui giovani e riallacceremo i contatti con le scuole. Il golf non è sport d’élite, ma seguito da quando si è piccoli insegna l’etichetta e il fair-play. Sono loro a dover portare avanti questo sport, che è quello per eccellenza delle regole».

E come sottolineammo a più riprese: «E’ un posto davvero rilassante, dove c’è anche la socializzazioni tra ospiti, soci e visitatori, e poi il golf è uno sport che coinvolge tutto il nostro corpo – afferma Ida Masciantonio – e fa bene sia al fisico che alla mente». In effetti è proprio così ed è delizioso assistere a batterie di intere famiglie che sparano colpi a decine e decine di metri di distanza, quale altra disciplina offre questo? Adulti e ragazzi, genitori e figli accomunati dalla passione sportiva, con sacca e mazze rigorosamente tenute a puntino».

Prenotate, dunque, al 342.3536364 e godetevi lo spettacolo del Golf, domenica 30 maggio, al campo pratica di Contrada Pozzo Pisano.