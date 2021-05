Il comandante in seconda della Capitaneria Cillo si trasferisce sul Mar Ionio

TERMOLI. Il prossimo 30 maggio, il Comandante in 2ª della Capitaneria di Porto di Termoli, Capitano di Fregata Francesco Cillo, lascerà il proprio incarico per andare a ricoprire l’incarico di Comandante di un importante Compartimento Marittimo sul Mare Ionio in Calabria.

L’Ufficiale Superiore, Comandante in 2ª dal 7 settembre 2015, ha ricoperto nella sua carriera l’incarico di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado dal settembre 2009 al settembre 2011, nonché prestigiosi incarichi presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia dal 2011 al 2014.

Il Comandante Cillo ha contribuito, in questi lunghi anni di permanenza a Termoli, e di affiancamento ai vari Capi di Compartimento avvicendatisi, nella complessa attività della gestione logistica nonché di quella del personale militare della Guardia Costiera termolese, realtà che conosce molto bene avendovi prestato servizio, sin dagli inizi della carriera, nel lontano 2000, ricoprendo numerosi incarichi.

Il Comandante Cillo dal carattere affabile e cordiale, sempre disponibile con tutti, si è fatto molto apprezzare dall’utenza marittima e dalla popolazione di cui egli stesso, insieme alla propria Famiglia, si sente ormai appartenere per “adozione”.

L’incarico di Comandante in 2ª della Capitaneria di porto di Termoli verrà ricoperto dal Capitano di Corvetta Francesca Preziosa, attuale Capo Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale.