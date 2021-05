LARINO. Manifestazione di protesta davanti al carcere di Larino. Un sit-in organizzato dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte degli agenti di Polizia penitenziaria iscritti a Fns-Cisl, Sappe, Osapp, Uil, Uspp-Cgil e Sinappe, per le mancate risposte ai problemi sollevati più volte all'Amministrazione Centrale di Roma (Ministero della Giustizia e Provveditorato Regionale) inerenti la grave carenza di personale, hanno espresso pubblicamente il proprio dissenso davanti alla struttura penitenziaria di Larino.

«Manifestiamo il nostro dissenso per denunciare la grave carenza di personale che peggiora ogni giorno di più nell’istituto Penitenziario di Larino. Segnaliamo l’urgente necessità d’integrazione del personale di Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale e Casa di reclusione di Larino. A fronte di un organico previsto di 133 unità, si ha una forza operativa di 99 unità. Mettiamo a conoscenza che, oramai, è ordinario lavorare giornalmente in emergenza con accorpamenti di posti di servizio essenziali per la sicurezza dell’istituto (con la conseguente diminuzione dei livelli minimi di sicurezza); al quasi triplicato uso dello straordinario rispetto agli anni precedenti; Al continuo trattenimento in servizio del poco personale presente».

La manifestazione ha avuto inizio alle ore 9 davanti alla Casa Circondariale di Larino, per sensibilizzare il Capo del Dipartimento e il Direttore Generale del Personale ad una onesta e congrua assegnazione di personale di Polizia Penitenziaria.