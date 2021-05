TERMOLI. Attraverso l’attività sportiva, promuovere la salute e migliorare l’inclusione sociale della persona con disabilità motoria.

Il progetto Muover-Si fa tappa al porto di Termoli. Organizzato da Msp-Italia in collaborazione con la A.S.D. R.C. Basket in Carrozzina, con il Fondo per il Finanziamento di Progetti e Attività di interesse generale nel Terzo Settore, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2018, questo impegno parte dal presupposto che lo sport, contribuendo in maniera determinante al benessere della persona, ed è uno degli strumenti più efficaci per la riduzione delle ineguaglianze sociali, in rispetto all’art. 30 della Convenzione Onu sui diritti dei disabili, secondo cui lo Stato deve incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività e, quindi, stimolare la piena interazione sociale dei disabili alle attività sportive, migliorando le proprie condizioni psico-fisico e, soprattutto, la consapevolezza delle proprie capacità, autostima ed autonomia.

Il Progetto Muover-si, con il suo Villaggio itinerante allestito nel piazzale del porto, con la dimostrazione di sport quali basket in carrozzina, tennis tavolo e scherma, oltre che esibizioni di atleti paralimpici con i ragazzi delle scuole termolesi. Il progetto è stato organizzato dall'associazione Insieme sul sentiero che ha collaborato assieme alla squadra Fly Sport basket in carrozzina.

Un evento seguito con attenzione dagli amministratori locali, lunedì pomeriggio alla presentazione dell'evento erano presenti l'assessore alla Cultura Michele Barile e il comandante del porto Amedeo Nacarlo, unica autorità militare responsabile di tutte le attività marine, militari e civili svolte nell'ambito del bacino portuale.

Ieri mattina è giunta a portare i saluti e la vicinanza delle istituzioni e sostegno all'evento, l'assessore alla pubblica istruzione e politiche sociali Silvana Ciciola.

Presenti l'ex campione paralimpico Andrea Pellegrini, il commissario tecnico della Nazionale di Basket in carrozzina e coordinatore di tutte le altre nazionali Carlo Di Giusto, Clara Podda campionessa paraolimpica di Tennis da tavolo.