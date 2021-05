Flusso idrico non ancora tornato alla normalità, disagi per alcune utenze

TERMOLI. Probabili sacche di aria formatisi in tratti delle condotte idriche alla base del disguido che da ieri sta minando l’efficacia dell’approvvigionamento idrico a Termoli.

«Si informa la cittadinanza che a causa di una riduzione della portata idrica al punto di consegna di Molise Acque, alcune zone della Città potrebbero subire delle riduzioni di afflusso dell’acqua se non anche l’assenza».

Questo è stato l’ultimo avviso ufficiale diramato dalla società Acea Molise srl, che gestisce il servizio idrico integrato a Termoli.

Tuttavia, nelle ultime ore sono state segnalate carenze anche in luoghi diversi da Difesa Grande, bersagliata ieri dal disservizio idrico.

In particolare, abbiamo registrato lamentele da alcuni residenti di via Giappone.

In queste 24 ore Molise Acque ha comunicato all’amministrazione comunale di avere in corso le verifiche necessarie alla risoluzione del problema.

L’erogazione standard di 170 litri al secondo era scesa a 125, con subito ricognizioni a monte dell'impianto di Termoli per capire la natura deòl problema, ma criticità particolari non se ne erano trovate.

Il flusso si starebbe ripristinando man mano, con un prelievo da parte di Acea Molise ripartito con 105 litri al secondo. Intanto, da ieri squadre dei tecnici di Molise Acque sono in sopralluogo per individuare quelle tratte di condotta in cui si ipotizzava di espellere aria e avere erogazioni a sezione piena, così da evitare la riduzione di pressione e acqua nei rubinetti e gli sbalzi conseguenti.

Intanto, segnalata anche colorazione anomala in alcune utenze, dopo che il flusso idrico era tornato.