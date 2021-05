Cup, dall’1 giugno la svolta: al via nuovo contratto tra Asrem e società cooperativa

TERMOLI. Potrebbero davvero terminare i disagi relativi a file interminabili presso i Cup dei presidi ospedalieri di Termoli e Campobasso: a risolvere i problemi dovrebbe intervenire il ‘nuovo’ contratto di appalto che l’Asrem ha stipulato.

A darne notizia è Giancarlo Totaro, patologo clinico del San Timoteo di Termoli, che porta la buona novella a conoscenza dei molisani: «Cup, con decorrenza dal 1 giugno 2021 dovrebbe entrare in vigore il "nuovo" contratto stipulato tra Asrem e Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e relativi sub appalti».

A meno di una settimana da questa “svolta”, così come definita dallo stesso Totaro, i problemi non sembrano alleggerirsi: l’ultimo ‘incubo’ proprio questa mattina, mercoledì 26 maggio, presso il Cup del San Timoteo con utenti in fila per ore sotto il sole.

A questi disagi se ne aggiungerebbero altri, come aggiunge il patologo clinico: «Però ci sono problemi imprevisti ancor prima di partire ed il provvedimento del d.g. Asrem 2116/2021 in pubblicazione dal 26 maggio 2021 cerca di mettere una pezza a delle problematiche di conservazione dei dati informatici».

«La speranza - conclude Totaro – È che il buongiorno non si veda dal mattino e incrociamo le dita fiduciosi che le cose vada meglio, anche perché sarebbe molto difficile peggiorare le cose».