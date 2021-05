Vegetazione fuori controllo in città e rettili in libera uscita

TERMOLI. Che succede alla gestione del verde urbano a Termoli?

Proprio nella conferenza stampa di presentazione dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia, lunedì 10 maggio, il sindaco Francesco Roberti si sbilanciò, parlando di appalto che funzionava bene, poi il blackout.

Settimane di sfalcio assolutamente insufficiente, con interi angoli della città, specie in periferie, in balia della vegetazione selvaggia, aiuole fuori controllo.

Inoltre, alcuni residenti di Colle Macchiuzzo, lamentano le condizioni pietose riguardo il verde pubblico per mancanza ad oltranza di manutenzione. Sono state avvistate vipere, e nonostante il sollecito al comune, da parte di alcuni cittadini ad oggi non c'è stata alcuna disinfestazione per la Processionaria, molto pericolosa per bambini e cani.

Per causa della mancanza di manutenzione alcuni cani sono stati portati in urgenza dal medico veterinario per estrarre forasacchi dalle narici e orecchie, visto oltre la mancanza di un aria a loro dedicata più volte richiesta a chi di dovere.

Proprio oggi pomeriggio, in via dei Pruni, un rettile schiacciato presumibilmente da un’auto giaceva sull’asfalto a pochi metri dalle abitazioni.