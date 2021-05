Regioni (e non solo): canoni e concessioni a perdere

LARINO. Molise: 81,6 comunità su 100 potrebbero sparire nelle aree interne. La stessa Larino, nel giro di qualche decennio è scesa da poco meno di 8.500 ab. a 6.500.

La “miopia” dei politicanti ha sempre privilegiato la trimurti Campobasso, Isernia e Termoli, lasciando nel più nero disagio ogni altra Comunità. L’immagine che ne fuoriesce è quella di un Molise sostanzialmente autarchico, dove si campa anche con i prodotti dell’”orto di guerra” di casa propria; di un luogo dove si vive di una economia pressoché curtense, in territori tagliati fuori da ogni concetto di globalizzazione. Un’area cosiffatta non può che permanere lontana dai flussi degli investimenti legali; cosicché tutti i soldi ricevuti dallo Stato, mese dietro mese, sotto forma di vitalizi, finirebbero nel pozzo bancario oppure disperdendosi nei mille rivoli della solita gestione amministrativa pubblica corrente. Il fatto è che non siamo in grado di approfittare manco di ciò che la Natura ci ha dato. Vediamo. Le norme che disciplinano le acque minerali e termali, consentono di stabilire le linee di orientamento secondo cui le risorse naturali sono un bene "esauribile", come tale da valorizzare costantemente nel momento dell’utilizzo.

Ma, in Molise, incredibilmente, l’importo applicato viene aggiornato ‘ad libitum’ a prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla Conferenza delle Regioni. Solo a distanza di tempo fu rideterminato da 9,96 a 30 euro. In Italia si contano 21mila stabilimenti balneari, 400 concessioni per le acque minerali, 490 per le terme, canoni per le telecomunicazioni, tv e radio, concessioni per gli idrocarburi e per la geotermia; ma lo Stato incassa poco meno di 700 milioni di euro mentre il giro d’affari dei concessionari ammonta ad oltre 6 miliardi. I 21.400 stabilimenti marittimi hanno un giro superiore ai 2 miliardi di euro ma generano per lo Stato un introito di appena 103 milioni. A fronte di queste cifre, parve logico pervenire ad una lievitazione degli introiti.

E, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fu introdotto il modello F24 per il pagamento, confidando che l'interscambio tra il Sistema informativo del Demanio marittimo e l`Agenzia delle entrate consentisse un più efficiente monitoraggio degli incassi. Infine, fu avviato un progetto per l`individuazione e la regolarizzazione degli immobili insistenti sul demanio marittimo, ancora non accatastati, mediante la foto-interpretazione che consente di aggiornare i beni ai fini della gestione delle concessioni. Però, sulla materia, il Parlamento deve ancora pronunciarsi con l’obiettivo di assicurare un uso rispondente all`interesse pubblico del bene trasferito in concessione. Difatti, già qualora si procedesse al rialzo dei parametri per il calcolo dei canoni, si potrebbe conseguire un raddoppio del gettito rispetto a quanto incassato negli ultimi anni, da attribuire in quota parte alle Regioni ed ai Comuni interessati.

Quanto a concessioni di idrocarburi, quelle rilasciate nel 2015 erano 220 e generarono 275 milioni di euro tra canoni e ‘royalty’. Entro il 2020 ne sono scadute 130, per un valore di 230 milioni di euro. Le concessioni per le risorse geotermiche attive per la ricerca (coltivazione e sfruttamento del calore terrestre sotterraneo) sono 95 con entrate ammontanti a 21 milioni. Quelle per le acque minerali e termali, al 2015, erano 307 e generarono entrate per circa 18 milioni quando il fatturato di chi gestiva le fonti sfiorava i 2,5 miliardi di euro.

Assumendo l`applicazione, da parte delle Regioni (Molise compreso) di un cànone calcolato secondo i parametri massimi definiti nelle linee-guida del 2006, il patrimonio di acque minerali genererebbe introiti più che doppi rispetto a quelli che si registrano. Per quanto concerne le acque termali (giro d'affari annuo di oltre 800 milioni di euro senza l'indotto), la rilevazione dei dati ha registrato, al 2015, 490 concessioni (concentrate prevalentemente in Veneto e Campania) che, insieme, coprono il 57% del patrimonio nazionale), originando introiti per 1,8 milioni. Entro il 2020 ne sono scadute 179 da cui derivano entrate pari a 400mila euro (il 25% circa degli introiti derivanti dalle concessioni ancora attive).

Per quanto riguarda i canoni tlc, radio e tv, i concessionari delle frequenze sono tenuti a corrispondere dei contributi annuali. Le concessioni televisive nazionali scadranno nel 2032, per le televisioni locali la prima scadenza avverrà nel 2028. La Politica si comporta come usava la Cirio, passata alla storia come quella che ‘regala’!

Claudio de Luca